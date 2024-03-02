藍批檢：辦個藍營縣長 恐怖平衡

台南市長黃偉哲、新竹縣長楊文科接連捲入司法案，法務部長蔡清祥昨表示，檢方傳喚黃偉哲是要釐清事實，至於楊文科，檢方認為有些犯罪嫌疑。國民黨立法院黨團副書記長王鴻薇說，前天訊問楊文科，時間巧合，正好是黃偉哲因力暘光電案應訊，是否因黃案進入司法程序，趕快抓個國民黨縣市首長辦案，做恐怖平衡？她質疑是政治辦案。

國民黨團昨舉行記者會聲援楊文科，黨團副書記長羅智強說，二○二六選舉已開打，從民進黨圍剿台中市長盧秀燕、基隆市長謝國樑，戰場擴大到楊文科、高虹安，選前大張旗鼓偵辦在野黨政治人物，影響選情，司法公信力在哪裡？

楊文科遭檢調偵辦，令藍綠地方民代同感震驚，藍營認為楊文科奉公守法，檢調應盡快還其清白。綠營則意外楊文科踩貪汙紅線，損害縣民對縣府的信任。

知情人士指出，楊文科被指涉與建商有不當利益往來，但檢方對收賄、圖利的兩方並未實質掌握直接證據，應是案件偵辦至今尚未偵結主因；不過，相關證據也顯示案件當中的「巧合很多」，檢方認為之間有對價關係，除搜索楊文科縣長室、官邸，也查扣相關資料比對。

此案關鍵人物竹縣工務處前處長江良淵去年九月被控收取建商賄賂，家中搜獲一千多萬元現金，被羈押禁見三個多月，但後來以卅萬元交保。江良淵至今未被起訴，被搜出的千萬現金是誰給的、為何給等具體對象和事證，至今沒人承認，被認為是檢方尚未確認對價關係。

法界人士評估，檢方既然敢大動作搜索縣市首長，卻未向法院聲請羈押，有點耐人尋味，最後以五十萬元交保，代表檢方企圖心極強，未來起訴機率仍高。

立委徐欣瑩批評檢調訊問用誘導方式，試圖將罪嫌羅織在楊文科身上，檢方從頭到尾都證據不足，若楊真有涉案，為何當初天坑案發生後，楊還下令送辦徹查？立委林思銘也指檢方證據不足，更質疑檢方從上午動作到深夜偵訊楊文科，是「疲勞訊問」。對此，新竹地檢署表示全案偵查不公開，請外界尊重司法調查。