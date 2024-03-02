檢控涉貪…楊文科50萬交保 傳與天坑案有關

新竹地檢署前天到新竹縣政府搜索縣長楊文科辦公室等處，據傳與造成竹北市天坑事件的建案豐采五二○有關。新竹地檢署昨天凌晨發布新聞稿指出，檢察官訊問楊文科後，認其涉及貪汙罪嫌重大，但無聲請羈押必要，訊後在前天深夜以五十萬元交保。新竹縣政府強調，楊文科尊重司法也全力配合調查，絕無任何不法。

據幕僚透露，楊文科認為自己一切依法行事，原已向律師表達拒絕交保以示清白，但在律師團不斷勸說下才決定交保，以便有機會向外界自證清白。

楊文科昨天如常到縣府上班，上午十時四十三分步出縣長室要搭車外出，面對詢問僅不收 停表示「謝謝」，臉上掛著微笑。他表示「謝謝大家關心」，由於案情仍在偵辦階段，基於偵查不公開不便多說，但會全力配合司法調查，期盼司法公正審理、查明真相還他清白。

竹檢指出，地檢署偵辦竹縣府人員疑涉不法案，檢察官前天上午指揮法務部調查局及竹檢人員執行搜索，並傳喚楊文科等人到案釐清。據了解，檢調前天一早就到縣府突襲搜索楊文科辦公室等處，楊原本要到竹北天后宮點燃全縣中小學運動會聖火，臨時取消行程被帶走調查。

據了解，去年竹北市天坑事件發生後，竹檢就曾對縣府前工務處長江良淵辦公室等處所發動搜索，江因涉嫌收受建商賄賂，被檢調在家中排水管搜出上千萬元現金，後遭法院裁定羈押禁見，去年十二月再由新竹地方法院裁定卅萬元交保。

豐邑建設在竹北的豐采五二○建案釀成天坑成為社會矚目案件，當時楊文科下令徹查，並依公共危險罪函送檢方偵辦。檢方先後兩波約談、調查，發現工務處疑涉嫌收賄放水核發使照、建照。

竹縣府聲明表示，縣長楊文科尊重並全力配合司法調查，希望在調查結果確定前，各界不要捕風捉影、以訛傳訛。並強調楊文科行事光明磊落，將捍衛清白、奮戰到底。豐邑建設昨也發聲明強調「絕無任何行賄行為」。