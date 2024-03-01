楊文科捲入竹北天坑貪汙案 地方藍綠民代都感震驚

新竹縣長楊文科疑似因捲入竹北天坑案涉及貪汙罪嫌，昨遭檢調偵辦，消息一出令藍綠地方民代都感到震驚，藍營方面認為楊文科奉公守法，檢調應盡快還予清白。綠營則意外楊文科身為公務員卻踩貪汙紅線，損害縣民對政府的信任。

新竹縣藍營民代表示，楊文科是公務體系出身，做事小心謹慎，從副縣長到縣長之位，應該很了解界線，這次被檢調搜索，不知是否踩到紅線，覺得非常遺憾，期盼能盡快釐清此案，若無不法，也要還給縣長清白。該民代坦言，從去年工務處長被起獲大筆可疑現金，到這次縣長遭搜索交保，已重創新竹縣政府的形象，未來縣府所推動的事情，恐讓民眾多一層疑慮。

民進黨籍竹北市長鄭朝方對楊文科在竹北天坑案中涉貪不予置評，僅簡短表示「尊重司法」。不過去年竹北天坑案發生後，曾發生新竹縣府與竹北市公所互推善後責任，一度造成雙方關係緊張，後續藍綠雙方互動更降至冰點，綠營民代透露，竹北市公所對於新竹縣府多次收割政績、推卸責任積怨已久。

民進黨新竹縣議員蔡蕥鍹指出，楊文科是全台縣市首長中，少數具備公務人員資格的縣市首長，從中科管理局到縣長，對公務體系運作熟稔，會捲入相關弊案，令人感到意外，不久前縣府工務處長江良淵才因收賄案遭收押，沒想到今天再爆出縣長涉貪汙遭搜索，實在令人痛心。

蔡蕥鍹說，楊文科在擔任中科管理局長任內，管理局曾因「中部科學工業園區后里園區放流管工程」案，洩漏採購評選委員名單給特定廠商，遭監察院彈劾。當時彈劾文指出，楊文科對失職部屬「事前怠忽監督防範，事後包庇縱容」，未依公務員懲戒法規定將其移送監察院，不僅未盡責督導部屬、落實利益迴避的職責，知情後亦無任何究處作為，明顯監督不周、包庇縱容。對比近來縣府涉貪官員，楊縣長應該要有積極作為，希望司法毋枉毋縱。

蔡蕥鍹重申縣府一再爆出弊案，不僅傷害新竹縣政府的聲譽，更是損害廣大新竹縣民對政府的信任，希望政府部門相關政風單位能發揮應有的監察機制，而非形同虛設，讓此類事件一再發生，也尊重司法調查，期盼早日還給社會一個公正公平的真相。