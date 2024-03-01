影／國民黨立委聲援楊文科 稱政治追殺

新竹地檢署偵辦竹縣府人員疑涉不法案，昨天傳喚國民黨籍新竹縣長楊文科等人釐清案情，訊後以涉有「貪污治罪條例」的罪嫌重大，以新台幣50萬元交保。國民黨立法院黨團總召傅崐萁今天與多位立委聲援楊文科，相信楊文科從政40年的清白，認為這又是民進黨藉由司法的政治追殺。

傅崐萁表示，相較台南光電弊案，拖了很久才以證人身分傳喚台南縣長黃偉哲，問訊後即被請回，但是楊文科突然被約談，所犯何罪至今說不清楚，且以罪嫌重大用50萬交保，只有部分媒體懷疑是天坑案，宛如當初對付宜蘭縣長林姿妙、新竹市長高虹安、及對新北市長侯友宜在選舉時的司法政治追殺。