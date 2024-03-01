楊文科疑涉貪遭約談 藍批下流：幫黃偉哲恐怖平衡

新竹縣長楊文科遭控涉貪，昨日新竹縣府遭檢調搜索並帶回調查，外界質疑，此案疑與新竹縣「豐采520」天坑事件有關。國民黨立法院黨團今日臨時舉行記者會聲援楊文科，總召傅崐萁直批民進黨真的很下流，過去台南、高雄天坑有幾千個，約談過哪位市長？

傅崐萁表示，昨天台灣司法界熱鬧，台南市長黃偉哲因前經發局長陳凱凌案遭約談，陳凱凌二審已被判刑6年，這時才去約談黃偉哲，上級指示是誰？台南司法檢調面對重大國家貪瀆竟延宕，黃偉哲約談過後立刻請回。九合一大選選前，新竹市長高虹安被全面政治追殺，現在又是新竹，楊文科因所謂的天坑被約談，如果這樣可以約談楊，請問監察院長陳菊任高雄市長任內有3千個天坑，要約談多少次？副總統賴清德在台南市長任內有多少天坑？

傅崐萁表示，楊文科一生奉公守法清白，此刻用雷霆萬鈞手段，用選前對宜蘭縣長林姿妙、高虹安如出一轍的手法，新北市長侯友宜參選市長時，有促轉會自稱東廠對付侯友宜，民進黨操作司法、部會，真的很下流。今對楊文科調查且要求交保，請問2017、2018年，台南、高雄天坑有幾千個，約談過哪位市長？民進黨政治司法追殺可免，不要看到立院藍白合可以制衡民進黨，各式追殺出籠，民進黨放下屠刀，回頭是岸。

黨團首席副書記長林思銘說，楊文科擔任新竹縣長期間，為新竹縣打造30年願景，新竹縣不一樣，各項指標包含招商成績、新竹縣人民幸福感受在各縣市評比名列前茅，檢調因為天坑案在這時機點搜索楊文科，有貪汙嫌疑等諭令交保，這時機根本是政治操作，非常不可取。

林思銘說，「豐采520」天坑案發生在去年4月28日，楊文科馬上就建商有無涉及違反建築法移送檢調偵辦，對於建商要求復工，楊文科也採取嚴謹規範，從來沒有放水，截至目前，新竹縣府沒有准予豐采520此公司復工，可見縣府嚴謹把關。昨天大動作搜索約談楊文科，時機點太巧，是否因為520即將到來，因人設事，楊文科到底涉犯什麼貪汙案還說不清，偵辦過程還有很多疑點待釐清，籲檢調有一分證據說一分話。

國民黨立委徐欣瑩說她相信楊文科。據她所知，楊文科不願交保，因無證據，他也願意配合檢調，地檢署還是裁示50萬交保，楊文科是在律師團勸說下才不得已以50萬交保，希望檢調公正辦案，不要用顏色辦案，不要因人設事，也不要因為黨派不同，辦案就有不同差異。

國民黨團副書記長羅智強表示，台灣人民對司法無信任，是因為辦藍不辦綠，遇到綠的就大事化小、小事化無，立委徐巧芯競選總部成立前，因20元壽麵被查，賴清德在台上說其便當100元，請問辦得如何？2026年已經開打，從民進黨圍剿台中市長盧秀燕、基隆市長謝國樑，戰場擴大到楊文科、高虹安，如果公平執法，也不會有那麼多問號，選前大張旗鼓偵辦在野黨政治人物，影響選情，司法公信力在哪裡。