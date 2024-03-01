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被控涉貪遭調查後首度露面 楊文科微笑：謝謝大家關心

聯合報／ 記者巫鴻瑋郭政芬張裕珍／新竹即時報導
新竹縣長楊文科涉貪遭檢調調查，昨深夜以50萬元交保，今天他現身縣府照常辦公。記者郭政芬／翻攝
新竹縣長楊文科涉貪遭檢調調查，昨深夜以50萬元交保，今天他現身縣府照常辦公。記者郭政芬／翻攝

新竹縣長楊文科因疑似捲入竹北天坑案涉貪，昨天上午遭檢調帶離搜索，直到深夜才獲交保返回官邸，雖歷經疲累一天，但今天上午他並未請假，照常回辦公室辦公，直到上午10時許才突然走出縣府縣長室，但並未對案情多說明，僅回應「謝謝大家關心」。

楊文科10點43分突現身步出縣長室要前往縣府大門口搭車，面對詢問僅不停表示「謝謝」等語，但臉上仍掛著微笑。楊文科受訪簡短回應「謝謝大家關心」，不過對於案情因為仍在偵辦階段，基於偵查不公開，他不便多說，但會全力配合司法調查，期盼司法能公正審理、查明真相還他清白。

據了解，檢調昨天上午就前往新竹縣政府突襲搜索縣長楊文科辦公室等地，將原本要前往竹北天后宮點燃全縣中小學運動會聖火及進行祈福儀式的楊文科帶走調查。新竹地檢署今晨發布新聞稿證實，檢察官訊問楊文科後，認其涉有貪汙治罪條例罪嫌重大，但無聲請羈押必要，訊後諭知50萬交保。

新竹縣府新聞處今上午回應指出，縣長楊文科與縣府團隊一向依法行政、秉公處理，縣長楊文科尊重並全力配合司法調查「絕無任何不法」。新聞處更表示，楊文科縣長身為新竹縣大家長，一路以來戰戰兢兢、堅持奉公守法，無時無刻為家鄉拚建設、為鄉親謀福利，40多年公務生涯，行事光明磊落，將捍衛清白、奮戰到底。

司法 新竹 楊文科

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