苗縣盤點17派出所具衝撞風險 暫放水泥護欄應急
基隆市警局八堵分駐所遭男子駕貨車衝撞，造成警員1死1傷。苗栗縣警察局今天表示，盤點全縣有8處高風險、9處中度風險派出所，先暫放水泥護欄應急，未來將增設車阻加強防護。
苗栗縣警察局後勤科指出，經盤點縣警局、5個分局及各轄區派出所、拖吊場，共65處駐地辦公廳舍，對於位處路衝或鄰路、前方空曠無緩衝設施者，優先列入高風險級別，共計有8處，分別為苗栗分局的公館分駐所、頭屋分駐所、明德派出所；竹南分局的中港海口派出所、外埔派出所；通霄分局的烏眉派出所、白沙派出所、中和派出所。
另有9處單位廳舍是門前有階梯，但不高，列入中度風險級別。
後勤科科長張中表示，為加強員警辦公廳舍安全維護，今天先向交通部公路局苗栗工務段接洽借用20個水泥護欄，暫時放置在17處中、高風險廳舍門口，同時已向廠商洽詢製作水泥或ㄇ型鋼車阻，加強未來安全防護。
此外，張中說，正施工重建中的福基派出所，也與建築師研議變更設計，將在門口加入阻絕設施，防止車輛衝撞。
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