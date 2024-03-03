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基層警盼：移值班台、設防撞物

聯合報／ 記者游明煌陳敬丰王燕華王長鼎曾伯愷／連線報導
八堵分駐所緊急設置暫時防撞石墩，未來改為固定式，做為阻絕設備。記者游明煌／攝影
八堵分駐所緊急設置暫時防撞石墩，未來改為固定式，做為阻絕設備。記者游明煌／攝影

卅四歲簡姓男子竊車衝入基隆市警局第三分局八堵分駐所撞死員警，警政署通令加強全國警察機關安全防護，八堵分駐所緊急設暫時性防撞石墩，未來改為固定式，作為阻絕設備。基層警察建議移值班台，別讓員警直接面對大門。

八堵分駐所現狀為值班台前只有一個矮階，距離八堵路約卅公尺，從高速公路下來的車輛走轉到八堵路後右轉，可輕易長驅直入，沒有任何阻擋。

第三分局吊來一個水泥防撞石墩，有二噸重，放置在八堵分駐所前，避免再有車輛仿效衝撞，上面寫著「禁止跨越」；所內值班台被貨車撞毀後，大門玻璃全碎，目前值班台位置清空，大門玻璃全碎，設一張桌子臨時使用，受理民眾報案。

基隆警員蘇昱鴻執勤遭撞死，昨天在靈堂附近執勤的海山分局新海派出所員警林鈺翔是蘇的同學，神情落寞。記者林俊良／攝影
基隆警員蘇昱鴻執勤遭撞死，昨天在靈堂附近執勤的海山分局新海派出所員警林鈺翔是蘇的同學，神情落寞。記者林俊良／攝影

宜蘭縣警局也著手調查轄下各對外單位，將陸續加裝門前防撞措施，縣警局行政科長黃登銘表示，門前較空曠者，會設置防撞物如柱子、ㄇ字型鋼梁等，盡快完成。

基層警員說，新的派出所通常基座較高，大門前會有樓梯等設施，老舊的派出所格局上就比較缺乏門前阻擋物；如加裝防撞桿就不錯，還可以留有足夠出入的空間，避免民眾洽公不便。

基層警員建議，如果能移動值班台，不再正對大門，應該有幫助，例如各地憲兵隊是從大門口進入的正面位置擺個大鏡子，值班人員在右側，可透過大鏡子看到門外狀況，一兼二顧。

警政署長黃明昭說，針對全國各警局及派出所駐地安全進行通盤檢討，考慮在大門口設置紐澤西護欄或停放警用車輛做為阻隔，另不幸殉職的員警蘇昱鴻家屬希望仍在警校念書的妹妹，畢業後分發回故鄉金門，黃明昭允諾全力協助。

基隆 警察 黃明昭

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