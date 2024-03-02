新警察廳舍將有防撞設計

基隆八堵分駐所遭貨車衝撞，造成值班台蘇姓員警死亡，警政署痛感警察犧牲，加上二○二一年桃園中壢交通分隊同樣遭車輛衝撞，決定強化警察駐地防撞機制，以後新蓋的警察廳舍，必須有防撞機制設計。

由於全國警察廳舍眾多，加上各地警察廳舍設計、地形、環境各有不同，且各縣市警察預算由地方政府編列，因此只能採「因地制宜」原則，由各縣市警察局，盤點現有駐地狀況，強化硬體阻隔設施，提升相關安全防護機制。未來新建廳舍並將依現地狀況、周邊道路設計及維安需求，納入相關防撞設計考量，並增設警示設施。

二○二一年，桃園中壢交通分隊，同樣遭一輛駕駛失控的自小客車衝撞，當時車輛爬上階梯，撞壞電動門，卡在值班台前才停住，差點造成值班員警受傷，警政署決定在現有及未來的警察廳舍，納入防撞機制，保護警察安全。