最認真巡路員慘死 「凶嫌母很辛苦 兒也被撞死」

簡姓男子開貨車撞死巡路員劉冠群和八堵分駐所警員蘇昱鴻，劉冠群任職約一年半，平時上班認真，與同事相處融洽，劉父哀傷地說，沒想到白髮人送黑髮人，人死不能復生，再悲傷日子也要過；蘇員從警不到一年，是所內公認「最認真的警員」，同僚不捨地說「你的身影和愛心會永留世間」。

劉冠群為公路局基隆工務段外包廠商的巡路員，昨天騎乘公務機車，正準備下班。何姓廠商說，劉冠群上班範圍是整條台六十二線，平常一個班有三人，分為早、中、晚班。劉主要負責中班時段，如發現有相關事故，就可立即回報，及時到現場，他上班很認真，待人處事融洽。

劉父表示，警察原本說他兒子昏迷，他趕至醫院時還想說，千萬不要白髮人送黑髮人，沒想到最後真的是白髮人送黑髮人，但人死不能復生，他忍住悲痛說，再悲傷日子也要過。

劉冠群的父親說，他兒子的工作時間下午四時到晚上十二時，每天八個小時，不算太辛苦，工作性質是騎重機巡邏、監看整條台六十二線道路狀況。

被問到簡男家屬要不要道歉？劉父說「算了，他媽媽也很辛苦，她兒子也被火車撞死了」。

有民眾表示，自己常走台六十二線，都會看到劉冠群在巡查，跟蘇昱鴻一樣都是在保護民眾，心裡很難過。

公路局基隆工務段表示，劉冠群當時是準備下班的時候出意外，撫卹部分，會跟家屬慰問，盡全力協助。

蘇昱鴻年僅廿四歲、未婚，實際值勤近五個月，蘇長相斯文、陽光，基隆市警察局臉書粉專「基隆警馨雲」在今年一月二十六日曾發出他寒冬送暖的照片。八堵分駐所長鄧毓薰說，他是所內最認真的同事，盡心盡力，不是勤務時間也會主動下樓幫忙。

一名同事說，蘇昱鴻對轄區經營深入，經常幫忙里長或勤區民眾，認真學習，從警是對警察工作有理想，想當一位好警察幫助別人。