優秀警察傷重不治 同僚：莫名瘋狂撞擊 昱鴻太冤了

「昱鴻死得太冤了！小貨車把整個值班台撞爛。」基隆市警察局第三分局八堵分駐所前晚遭小貨車衝撞，造成警員蘇昱鴻傷重不治，昨晨貨車被吊離，清理血跡斑斑的值班台，同仁忍不住悲從中來啜泣，前一秒才看蘇靠在值班台討論案子，怎麼下一秒遇到瘋狂的撞擊。

簡姓男子前晚涉嫌駕駛小貨車，衝入基隆市警第三分局八堵分駐所，透過行車紀錄器還原，車速約五十公里，距離值班台卅公尺時加速，直接將值班台一路撞到底，劇烈聲響把桌椅、電腦、檔案櫃等都撞爛。

一名員警描述，當時蘇昱鴻和廖姓女警都站在值班台旁邊討論案子，並沒有坐在值班台上，因為站的位置不同，兩警一死一傷，令人唏噓，聽到撞擊聲大家回過頭，前後也不過三秒，就看小貨車橫在值班台內。開車的簡男只穿著一條內褲下車跑出去，大家為了救人，沒法出去追簡男。

蘇昱鴻人卡在車頭下，頭部受重創，同仁想上前救援，也無法將他拉出，只能不斷呼喊他，希望他清醒，直到消防員趕抵救護時，但蘇已無呼吸心跳，送往基隆長庚醫院，最後仍宣告不治。

「為何挑上我們？」一名警員說，八堵分駐所並沒有跟簡姓嫌犯有任何接觸，蘇昱鴻真的是無辜枉死，他這麼老實，執勤非常認真，負責外勤，這麼年輕的優秀警察就這樣走了，叫大家如何接受？說完眼眶泛淚。

昨晨警方將貨車吊離後，值班台清空，臨時搬來小桌子充當值班台，並設置簡易牌位；昨天下午二時，家屬到所內招魂，員警列隊兩側，神情悲痛。

招魂儀式後，員警步出分駐所，大家排成一排敬禮，八堵分駐所長鄧毓薰帶領喊「昱鴻勤務結束，一路好走！」鄧毓薰也忍不住淚崩，其他人也都頻頻拭淚。

簡男在穿越暖暖平交道時遭火車撞擊死亡，台鐵公司表示，因該段鐵路距離一般道路有一段距離，不太容易誤闖入，尚無法判斷其闖入動機。至於列車則未造成損害，若確認無車損，不會向家屬求償。