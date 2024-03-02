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基隆撞警分駐所案 警：簡男疑吸毒致幻

聯合報／ 記者游明煌張曼蘋江婉儀／連線報導
簡姓男子前晚駕駛一輛失竊的小貨車衝入基隆警三分局八堵分駐所，造成警員一死一傷，警方吊走肇事車輛。記者鄭超文／攝影
簡姓男子前晚駕駛一輛失竊的小貨車衝入基隆警三分局八堵分駐所，造成警員一死一傷，警方吊走肇事車輛。記者鄭超文／攝影

犯下基隆撞警命案的簡姓男子十多年前被基隆市第一、第二警分局開無照駕駛、未依規定變換車道等交通罰單，分別罰六千、六百元，是否因此挾怨報復警察？警方認為，簡男有吸毒紀錄，產生幻覺、幻聽的可能性很大，也不一定和交通罰單有關。

卅四歲簡男是新北貢寮區人，有哥哥和姊姊，家中排行老三，四處打零工維生，警方追查簡男為何駕車撞進分駐所，並趕到簡男貢寮住處，簡母見到警察登門嚇一跳，得知兒子開車撞進分駐所，撞死人後最後自己也喪命，難過到說不出話來。

簡母提到，兒子最近精神狀況不好，疑似出現幻聽、幻覺、自言自語等症狀，過年前有去看醫生，也有服用精神科醫師開立的藥物。但沒想到前晚八點多，她聽到兒子突然大叫一聲後，只穿著內褲跑出屋外，不知去向。

新北衛生局表示，簡男並非列管的精神照護個案，簡母二月九日曾致電貢寮衛生所表示簡男出現疑似恐慌等症狀，簡男也在家屬陪同到基隆長庚看診，當日即返家。

衛生所當月十六日追蹤狀況，「簡母稱簡男就醫後，春節期間狀況穩定，後續外出工作並未返家」。社會局也指出，簡男非新北脆弱家庭個案，也未具福利身分。

檢察官昨天下午相驗簡男遺體，簡母和其哥哥到場，相驗結束後，媒體問「妳兒子害了兩條人命要不要道歉？」兩人都沒有回應。簡男鄰居感嘆，簡男父親已過世，他與哥哥、妹妹由媽媽打零工辛苦帶大，「他的媽媽真的很辛苦」，希望外界不要太苛責。

警方指出，家人發現他的行為舉止怪異，盼就醫改善，真的不知他會撞死警察，也感到非常意外，很吃驚他會有這麼激烈手段。

簡男駕駛的車輛十多年前有兩次交通罰單告發紀錄，但並非基隆市第三警分局或八堵分駐所告發。警方認為，他都在新北及基隆一些工地打零工，可能當時違規被開單，但吸毒產生幻覺、幻聽的可能性很大，也不一定因不滿被警方開立交通罰單有關。

基隆 罰單 衛生所

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