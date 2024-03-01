快訊

35歲巡路員遭撞亡...白髮父強忍悲痛「日子也要過」 嘆凶嫌母也很辛苦

早睡增加死亡風險？胸腔重症科醫曝真相 「這時間睡」讓人更長壽

偷車撞死2命！鄰居曝兇嫌曾受公司栽培考證照 平日待人客氣看不出異狀

中央社／ 新北1日電
簡男駕駛一輛失竊的小貨車衝入八堵分駐所，警方在深夜將肇事車輛移出。記者鄭超文／攝影
簡男駕駛一輛失竊的小貨車衝入八堵分駐所，警方在深夜將肇事車輛移出。記者鄭超文／攝影

新北市貢寮區簡姓男子昨天開貨車撞死機車騎士與基隆市警員。簡男住家附近鄰居說，簡男平時待人客氣，完全看不出異狀，還曾受公司栽培考證照，發生這種事讓人難以置信。

警方調查，34歲簡男昨天晚上9時許，在新北市貢寮區竊取小貨車後，在台62線撞擊一輛黃牌重機導致騎士劉姓男子跌落邊坡，送醫不治；簡男隨後駕車衝入基隆市警局八堵分駐所，警員蘇昱鴻閃避不及遭撞身亡。簡男後來下車徒步逃到暖暖平交道鐵道，遭火車撞擊當場死亡。

簡男住家鄰居感嘆，簡男與哥哥、妹妹由媽媽打零工辛苦帶大，父親已過世，且簡男平時待人客氣，完全看不出有相關徵兆。

另一名鄰居說，簡男一家過去曾是低收入戶家庭，主要是靠媽媽拉拔長大，不過後來簡男與哥哥都有上班賺錢，一家人經濟上已沒問題，且簡男還曾受公司栽培考取證照等，算還不錯。

另一名鄰居表示，簡男先前在外地工作，較少回來，最近才搬回貢寮住，也是近期才傳出精神不穩情形；雖然今年過年間簡男曾因出現幻想等而就醫，但簡男平常不會攻擊人、後來遇到也都很正常，沒想到突然發生憾事。

新北市府衛生局則說，簡男並非列管精神照護個案；但簡母2月9日曾致電貢寮區衛生所表示，簡男出現疑似恐慌等症狀，由家屬陪同就醫，當天即返家。衛生所於2月16日追蹤簡男狀況時，簡母表示，兒子就醫後，春節期間狀況穩定，後續外出工作並未返家。

低收入戶 基隆 衛生所 貢寮

相關新聞

偷車撞巡路員、警察...嫌犯逃逸被火車撞死 母相驗遭問「要不要道歉？」

新北市貢寮簡姓男子昨晚涉嫌駕駛小貨車撞死巡路員劉冠群和八堵分駐所警員蘇昱鴻兩人，逃離後在旁邊鐵軌被火車撞死，釀成共三死慘劇。...

35歲巡路員遭撞亡...白髮父強忍悲痛「日子也要過」嘆嫌犯母也很辛苦

台62線巡路員劉冠群昨晚9點56分，騎重機在巡邏時，被簡男開小貨車撞死，警方今天下午報請檢方相驗，劉父說，「我兒子35歲...

準備下班被偷車男撞死...公路局巡路員魂斷台62線 同事哀痛：他上班很認真

新北市貢寮簡姓男子昨晚涉嫌駕駛小貨車，直接衝入基隆市警第三分局八堵分駐所，撞死警員蘇昱鴻，而在此之前，簡男在台62線往瑞...

奪2命偷車男遭撞死後續怎辦？律師分析法律責任 被害家屬1情況可求損害賠償

簡姓男子開貨車行兇，導致警員1死1傷，還有劉姓騎士無辜枉死，引發社會關注。律師陳君瑋認為，精神病患殺警，除了在法律上應負...

偷車撞死2命！鄰居曝兇嫌曾受公司栽培考證照 平日待人客氣看不出異狀

新北市貢寮區簡姓男子昨天開貨車撞死機車騎士與基隆市警員。簡男住家附近鄰居說，簡男平時待人客氣，完全看不出異狀，還曾受公司...

男偷貨車撞死騎士、警員 新北衛生局：非列管精神個案

新北市貢寮區簡姓男子昨駕貨車，撞死機車騎士與基隆市八堵警察分駐所值班警員。市府衛生局今天表示，簡男並非列管的精神照護個案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。