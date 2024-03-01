偷車撞死2命！鄰居曝兇嫌曾受公司栽培考證照 平日待人客氣看不出異狀

新北市貢寮區簡姓男子昨天開貨車撞死機車騎士與基隆市警員。簡男住家附近鄰居說，簡男平時待人客氣，完全看不出異狀，還曾受公司栽培考證照，發生這種事讓人難以置信。

警方調查，34歲簡男昨天晚上9時許，在新北市貢寮區竊取小貨車後，在台62線撞擊一輛黃牌重機導致騎士劉姓男子跌落邊坡，送醫不治；簡男隨後駕車衝入基隆市警局八堵分駐所，警員蘇昱鴻閃避不及遭撞身亡。簡男後來下車徒步逃到暖暖平交道鐵道，遭火車撞擊當場死亡。

簡男住家鄰居感嘆，簡男與哥哥、妹妹由媽媽打零工辛苦帶大，父親已過世，且簡男平時待人客氣，完全看不出有相關徵兆。

另一名鄰居說，簡男一家過去曾是低收入戶家庭，主要是靠媽媽拉拔長大，不過後來簡男與哥哥都有上班賺錢，一家人經濟上已沒問題，且簡男還曾受公司栽培考取證照等，算還不錯。

另一名鄰居表示，簡男先前在外地工作，較少回來，最近才搬回貢寮住，也是近期才傳出精神不穩情形；雖然今年過年間簡男曾因出現幻想等而就醫，但簡男平常不會攻擊人、後來遇到也都很正常，沒想到突然發生憾事。

新北市府衛生局則說，簡男並非列管精神照護個案；但簡母2月9日曾致電貢寮區衛生所表示，簡男出現疑似恐慌等症狀，由家屬陪同就醫，當天即返家。衛生所於2月16日追蹤簡男狀況時，簡母表示，兒子就醫後，春節期間狀況穩定，後續外出工作並未返家。