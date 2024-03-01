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基隆殉職警家住蘆洲 侯友宜：會強化防護新北駐地安全

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
侯友宜今天下午出席捐血活動，受訪時表示基隆殉職員警在值班台不幸被撞死，他表達十二萬分的哀悼，同時因為該員警家住蘆洲，已交代相關單位去家中慰問。記者張曼蘋／攝影
侯友宜今天下午出席捐血活動，受訪時表示基隆殉職員警在值班台不幸被撞死，他表達十二萬分的哀悼，同時因為該員警家住蘆洲，已交代相關單位去家中慰問。記者張曼蘋／攝影

基隆昨晚發生34歲簡姓男子開小貨車撞進八堵分駐所，24歲員警蘇昱鴻閃避不及遭撞死，據調查，蘇警家住新北市蘆洲。新北市長侯友宜稍早受訪時表示，今收到訊息時，已交代社會局跟蘆洲區公所前往員警家中慰問，「我們真的很哀痛」，對新北市駐地安全會強化防護，同步跟警政署來面對，員警的執勤安全永遠是最重要的。

侯友宜今天下午出席捐血活動，受訪時表示基隆殉職員警在值班台不幸被撞死，他表達十二萬分的哀悼，同時因為該員警家住蘆洲，已交代相關單位去家中慰問。

另外，侯友宜強調，對新北市的駐地安全將會強化防護，同步跟警政署來面對，員警的執勤安全永遠是最重要的，唯有先保護自己才有辦法保護人民，大家一起努力，來讓員警更勇於執法，也更能保護自己。

侯友宜 基隆 警察

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