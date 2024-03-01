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案外案添1死！男偷貨車衝派出所撞死24歲警 先前還在台62線撞死機車騎士

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案外案添1死！男偷貨車撞死24歲警 先前還在台62線撞死機車騎士

聯合報／ 記者游明煌張曼蘋／新北即時報導
警方昨接獲通報，瑞芳區台62線往瑞濱方向16.5k處，一名機車騎士摔落邊坡，送醫不治。記者游明煌／翻攝
警方昨接獲通報，瑞芳區台62線往瑞濱方向16.5k處，一名機車騎士摔落邊坡，送醫不治。記者游明煌／翻攝

34歲簡姓男子昨晚偷竊小貨車衝進八堵分駐所撞死警員蘇昱鴻，引發譁然。事發前，台62線往瑞濱方向16.5k處，一名機車騎士掉落邊坡，疑似遭簡男撞擊，傷重不治。瑞芳分局稍早證實，是遭簡男追撞，全案已採集跡證比對無誤，全案移請基隆地檢署指揮偵辦。

警方昨接獲通報，瑞芳區台62線往瑞濱方向16.5k處，有一輛發動中的機車倒於路肩，未見騎士；另有一報案人來電表示，一輛機車騎跌落坡，落差約2樓高，有意識會回應，立即派員到場救援，但緊急送醫後，仍傷重不治。

警方調查，簡男昨晚從貢寮區澳底漁港偷走小貨車後，沿著萬瑞快速道路開往基隆，在16.5k處疑似追撞1輛機車，騎士因此摔落邊坡。

瑞芳警分局稍早指出，經連夜調查及比對跡證，簡嫌涉嫌駕駛贓車並違規超速，於台62線撞擊ㄧ機車騎士跌落邊坡致死，往基隆方向逃逸，全案已採集跡證比對無誤，全案移請基隆地檢署指揮偵辦。

瑞芳警分局稍早指出，經連夜調查及比對跡證，簡嫌涉嫌駕駛贓車並違規超速，於台62線撞擊1機車騎士跌落邊坡致死，往基隆方向逃逸。記者游明煌／翻攝
瑞芳警分局稍早指出，經連夜調查及比對跡證，簡嫌涉嫌駕駛贓車並違規超速，於台62線撞擊1機車騎士跌落邊坡致死，往基隆方向逃逸。記者游明煌／翻攝
警方昨接獲通報，瑞芳區台62線往瑞濱方向16.5k處，一名機車騎士摔落邊坡，送醫不治。記者游明煌／翻攝
警方昨接獲通報，瑞芳區台62線往瑞濱方向16.5k處，一名機車騎士摔落邊坡，送醫不治。記者游明煌／翻攝
瑞芳警分局稍早指出，經連夜調查及比對跡證，簡嫌涉嫌駕駛贓車並違規超速，於台62線撞擊1機車騎士跌落邊坡致死，往基隆方向逃逸。記者游明煌／翻攝
瑞芳警分局稍早指出，經連夜調查及比對跡證，簡嫌涉嫌駕駛贓車並違規超速，於台62線撞擊1機車騎士跌落邊坡致死，往基隆方向逃逸。記者游明煌／翻攝

基隆 機車騎士 瑞芳

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