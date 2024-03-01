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貨車撞分駐所死傷案 凶嫌母：兒昨晚大吼後穿內褲衝出門

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
八堵分駐所警察在派出所值勤遭遇衝撞橫禍，造成1死1傷，分駐所瀰漫一股低氣壓。記者游明煌／攝影
八堵分駐所警察在派出所值勤遭遇衝撞橫禍，造成1死1傷，分駐所瀰漫一股低氣壓。記者游明煌／攝影

新北市貢寮區34歲簡姓男子昨晚涉嫌駕駛小貨車衝入基隆市警第三分局八堵分駐所，造成24歲警員蘇昱鴻枉死，簡男負傷逃離下一刻在平交道遭區間車撞死，案情曲折。簡男母親對兒子鑄下大錯相當沉重，她表示，兒子最近情緒不穩，昨晚突然大叫，穿著內褲就衝出家門，「兒子精神狀況不好，對不起警察！」

基隆市第三分局八堵分駐所29日晚間遭一輛貨車衝撞，造成24歲男警蘇昱鴻死亡、女警廖訢恬受傷，涉嫌衝撞分駐所的34歲簡姓男子棄車逃離時穿越平交道，遭列車撞擊當場慘死。蘇昱鴻從警不到1年，年輕生命就此逝去，同僚不捨地說「你的身影和愛心會永留世間」。

死者蘇昱鴻是警專40期，新北蘆洲人，年僅24歲，未婚，去年才從警專畢業，從警不到1年遭遇橫禍，事發後，家屬接到噩耗趕到基隆長庚醫院，心情悲痛。八堵分駐所所長鄧毓薰哽咽地說，蘇昱鴻是辦案認真的好同事，很難接受好人就這樣走了。

警方追查簡男為何駕車撞進分駐所並趕到簡男貢寮住處，簡母見到警察登門嚇一跳，得知兒子開車撞進分駐所，撞死年輕警察，難過到說不出話來。

簡母提到，兒子最近精神狀況不好，疑似出現幻聽、幻覺、自言自語等症狀，過年前有去看醫生，也有服用精神科醫師開立的藥物。但沒想到昨晚8點多，她聽到兒子突然大叫一聲後，只穿著內褲跑出屋外，不知去向。

警方調查，簡男跑出屋外後，看上停在新北市貢寮區澳底漁港內一輛小貨車車上無人，直接將車偷走後開往基隆市，最後撞進八堵分駐所，造成警察1死1傷，最後自己也喪命。

八堵分駐所警察在派出所值勤遭遇衝撞橫禍，造成1死1傷，分駐所瀰漫一股低氣壓。記者游明煌／攝影
八堵分駐所警察在派出所值勤遭遇衝撞橫禍，造成1死1傷，分駐所瀰漫一股低氣壓。記者游明煌／攝影
八堵分駐所警察在派出所值勤遭遇衝撞橫禍，造成1死1傷，分駐所瀰漫一股低氣壓。記者游明煌／攝影
八堵分駐所警察在派出所值勤遭遇衝撞橫禍，造成1死1傷，分駐所瀰漫一股低氣壓。記者游明煌／攝影

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