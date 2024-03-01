偷車撞死警逃1公里遭區間車輾斃 台鐵納悶：鐵軌離馬路遠 難誤闖

一名男子昨晚10時許駕駛偷來的小貨車衝入基隆警三分局八堵分駐所，造成2名警員分別死亡、受傷，肇事者案發後徒步逃離現場，穿越暖暖平交道時卻遭區間車撞擊死亡。台鐵公司表示，因該段鐵路距離公路有一段距離，不太容易誤闖入，尚無法判斷其闖入動機。

台鐵公司指出，經查遭撞擊的民眾，先是駕車衝入八堵分駐所，隨後人便下車跑到距離1公里多的暖暖平交道。事發當時由司機員先通報車站、調度所，再通知鐵路警察。因該段鐵路距離一般公路有一段距離，加上天色昏暗又下雨，鐵路警察第一時間還難以找到位置，也尚無法判斷其闖入動機。

台鐵公司表示，該輛列車雖撞擊男子，但車輛沒有造成損害，若檢查後確認無車損，就不會再進一步向家屬求償。

台鐵公司指出，昨天晚間10點06分4248車次列車於八堵=四腳亭間東正線（K0+750）發生死傷事故，經路警蒐證後，通知於3月1日00點25分放行，東線恢復通車，西線於00點29分放行恢復通車，影響10列次674分，旅客約915人。

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