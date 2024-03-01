快訊

案外案添1死！男偷貨車衝派出所撞死24歲警 先前還在台62線撞死機車騎士

指控東元集團「小三奪權」！北檢起訴周玉蔻：欠缺證據且未查證

特殊兒增學前特教預算8.1億創新高 專家：別信大雞慢啼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

車輛衝撞公務機關不是頭一遭！2014砂石車衝總統府最震撼

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
2014年一輛聯結車突破總統府前維安防線衝撞進介壽門內，警憲人員立即封鎖現場。本報資料照片
2014年一輛聯結車突破總統府前維安防線衝撞進介壽門內，警憲人員立即封鎖現場。本報資料照片

基隆八堵分駐所遭簡姓男子駕駛貨車衝進值班台，警專40期畢業、年僅24歲的警員蘇昱鴻遭撞後送醫不治；駕駛車輛衝撞公家機關的案件時有所聞，最著名的案件就是2014年1月25日凌晨4時55分，男子張德正駕駛砂石車衝撞總統府，這是中華民國遷台後，總統府廳舍遭遇最嚴重的攻擊性維安事件。

當時張德正駕駛35噸砂石車，沿著凱達格蘭大道穿越重慶南路，踩油門加速直接衝進總統府，車輛直接穿過總統府前的阻車柱及中段地虎閘，衝上台階，撞進大門及車廳。

當時負責衛守憲兵，按下緊急按鈕關閉車廳防彈門，砂石車被防彈門擋住，距離總統辦公室只約20公尺，張德正衝撞後昏迷被送醫急救。

張德正清醒後接受調查，張德正因為個人婚姻、司法判決等問題，出現負面思想，加上當時台灣發生大埔事件、洪仲丘事件、護照特權事件、林益世索賄案等，讓他對社會更加不滿，他對馬英九發言，認為不食人間煙火，也對司法和社會不公不滿，因此預謀犯案，場勘總統府、相關路線及時間，他曾表示不想波及他人，若衝撞總統府造成人員傷亡將一心求死。

時任總統的馬英九因「聖宏專案」出訪聖多美普林西比、宏都拉斯等國，收到總統府遭衝撞消息後，雖曾召開緊急會議因應，但情緒未受影響。

張德正遭台北地檢署以毀損毀損、毀損建築物未遂、殺人未遂、妨害公務、侵入建築物和違反文化資產保存法毀損古蹟罪嫌等6罪起訴。

法院審理時，張德正否認意圖撞死人，只承認撞毀總統府前欄杆、阻車柱、鏈條、正面安全門、無障礙設施及公司的聯結車。

高院合議庭認定張德正駕車衝撞總統府的行為，觸犯刑法毀損、毀損建築物未遂、殺人未遂、妨害公務、侵入建築物罪合併文資法毀損古蹟罪等6罪，張德正未認罪加重改判為有期徒刑6年。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

圖為開砂石車衝撞總統府的司機張德正，在警方戒護下，坐輪椅搭乘計程車移送台北地檢署。本報資料照片
圖為開砂石車衝撞總統府的司機張德正，在警方戒護下，坐輪椅搭乘計程車移送台北地檢署。本報資料照片
2014年一輛聯結車突破總統府前維安防線衝撞進介壽門內，警憲人員立即封鎖現場。本報資料照片
2014年一輛聯結車突破總統府前維安防線衝撞進介壽門內，警憲人員立即封鎖現場。本報資料照片

建築 總統府 車禍 馬英九

延伸閱讀

影／驚！南投砂石車山路過彎逆向超 對向賓士險遭擊落

砂石車未放下防塵網 台中路口號誌燈被拉壞警開罰

影／內輪差惹禍！砂石車右轉擦撞機車 高雄夫妻天人永隔

賴清德520就任！總統府今召開首次交接小組會議 成員名單曝「這3人領軍」

相關新聞

案外案添1死！男偷貨車撞死24歲警 先前還在台62線撞死機車騎士

34歲簡姓男子昨晚偷竊小貨車衝進八堵分駐所撞死警員蘇昱鴻，引發譁然。不過事發前，台62線往瑞濱方向16.5k處，一名機車...

影／貨車衝撞分駐所 24歲男警喪命 肇事者逃離遭火車撞死

一名男子29日晚間10時許駕駛小貨車衝入基隆警三分局八堵分駐所，造成2名警員受傷送醫，1人到院前已無生命跡象，急救後不治...

24歲殉職警蘇昱鴻制服帥照曝光 同僚不捨：你的身影會永留世間

基隆市第三分局八堵分駐所29日晚間遭一輛貨車衝撞，造成24歲男警蘇昱鴻死亡、女警廖訢恬受傷，涉嫌衝撞分駐所的34歲簡姓男...

預謀撞死警為報復？十多年前2交通罰單、吸毒幻聽幻覺

新北市貢寮簡姓男子昨晚涉嫌駕駛小貨車，直接衝入基隆市警第三分局八堵分駐所，撞死警員蘇昱鴻，逃離後在旁邊鐵軌被火車撞死。警...

車輛衝撞公務機關不是頭一遭！2014砂石車衝總統府最震撼

基隆八堵分駐所遭簡姓男子駕駛貨車衝進值班台，警專40期畢業、年僅24歲的警員蘇昱鴻遭撞後送醫不治；駕駛車輛衝撞公家機關的...

貨車撞分駐所死傷案 凶嫌母：兒昨晚大吼後穿內褲衝出門

新北市貢寮區34歲簡姓男子昨晚涉嫌駕駛小貨車衝入基隆市警第三分局八堵分駐所，造成24歲警員蘇昱鴻枉死，簡男負傷逃離下一刻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。