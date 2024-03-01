車輛衝撞公務機關不是頭一遭！2014砂石車衝總統府最震撼

基隆八堵分駐所遭簡姓男子駕駛貨車衝進值班台，警專40期畢業、年僅24歲的警員蘇昱鴻遭撞後送醫不治；駕駛車輛衝撞公家機關的案件時有所聞，最著名的案件就是2014年1月25日凌晨4時55分，男子張德正駕駛砂石車衝撞總統府，這是中華民國遷台後，總統府廳舍遭遇最嚴重的攻擊性維安事件。

當時張德正駕駛35噸砂石車，沿著凱達格蘭大道穿越重慶南路，踩油門加速直接衝進總統府，車輛直接穿過總統府前的阻車柱及中段地虎閘，衝上台階，撞進大門及車廳。

當時負責衛守憲兵，按下緊急按鈕關閉車廳防彈門，砂石車被防彈門擋住，距離總統辦公室只約20公尺，張德正衝撞後昏迷被送醫急救。

張德正清醒後接受調查，張德正因為個人婚姻、司法判決等問題，出現負面思想，加上當時台灣發生大埔事件、洪仲丘事件、護照特權事件、林益世索賄案等，讓他對社會更加不滿，他對馬英九發言，認為不食人間煙火，也對司法和社會不公不滿，因此預謀犯案，場勘總統府、相關路線及時間，他曾表示不想波及他人，若衝撞總統府造成人員傷亡將一心求死。

時任總統的馬英九因「聖宏專案」出訪聖多美普林西比、宏都拉斯等國，收到總統府遭衝撞消息後，雖曾召開緊急會議因應，但情緒未受影響。

張德正遭台北地檢署以毀損毀損、毀損建築物未遂、殺人未遂、妨害公務、侵入建築物和違反文化資產保存法毀損古蹟罪嫌等6罪起訴。

法院審理時，張德正否認意圖撞死人，只承認撞毀總統府前欄杆、阻車柱、鏈條、正面安全門、無障礙設施及公司的聯結車。

高院合議庭認定張德正駕車衝撞總統府的行為，觸犯刑法毀損、毀損建築物未遂、殺人未遂、妨害公務、侵入建築物罪合併文資法毀損古蹟罪等6罪，張德正未認罪加重改判為有期徒刑6年。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980