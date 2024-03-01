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貨車衝撞派出所 24歲男警喪命 肇事者逃離穿越平交道遭火車撞死

衝撞分駐所男子疑有這些紀錄 黃明昭：罪大惡極不可原諒

聯合報／ 記者游明煌邱瑞杰／基隆即時報導
警政署長黃明昭趕赴基隆長庚醫院，譴責簡男涉嫌開車衝進分駐所，造成警員1死1傷。記者游明煌／攝影
警政署長黃明昭趕赴基隆長庚醫院，譴責簡男涉嫌開車衝進分駐所，造成警員1死1傷。記者游明煌／攝影

簡姓男子2月29日晚間涉嫌駕駛小貨車，直接衝入基隆的警三分局八堵分駐所，造成警員蘇昱鴻傷重不治。警政署長黃明昭今天凌晨趕赴基隆長庚醫院探視死傷警員，譴責簡男罪大惡極，行為不可原諒。初步排除簡是因被警舉發違規而採取報復行為，簡男疑有幻聽幻覺，並有攻擊傾向，犯案動機還待進一步調查釐清。

簡姓男子（34歲）昨晚先在新北市貢寮區澳底，趁小貨車車主未注意時涉嫌把車開走，最後衝入八堵分駐所，蘇昱鴻遭猛烈撞擊傷重不治，廖姓女警受輕傷。簡男案發後棄車逃逸，跑到1.3公里外的暖暖平交道時，被4248次區間車撞擊，當場死亡。

黃明昭說，簡男開車衝撞到分駐所，導致在所內值備勤勤務警員蘇昱鴻重傷急救不治，他感到非常心痛與不捨。他已經要求基隆市警局盡速釐清簡男犯案動機，蘇員因公死亡，也會從優撫恤，並指示基隆市警局對因公死亡同仁治喪事宜要全力辦理，撫慰家屬。

黃明昭要求各縣市警察局確保駐地安全，執勤同仁要特別注意內外安全以便應變，並譴責嫌犯罪大惡極，行為非常不可以原諒，提醒警察同仁注意執勤安全，隨時注意提高警覺。

黃明昭表示，簡男的背景仍待基隆市警局和鐵路警察局釐清，初步了解簡男疑有幻聽、幻覺疾病，上月才到醫院精神科就醫，另外也曾有吸毒紀錄。醫師表示，簡男2月才就醫，要判斷是不是有身心方面疾病，必須觀察3個月才能判定。

基隆 警察 黃明昭

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