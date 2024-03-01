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新竹縣長楊文科驚傳涉貪遭搜索 疑牽扯竹北天坑事件

貨車衝撞派出所 24歲男警喪命 肇事者逃離穿越平交道遭火車撞死

分駐所在筆直道路旁 研判簡男疑蓄意開車衝撞 原因待查

聯合報／ 記者游明煌邱瑞杰／基隆即時報導
簡姓男子今晚駕駛小貨車衝入基隆市八堵路旁的警三分局八堵分駐所，造成24歲警員蘇昱鴻傷重不治，廖姓女警受輕傷。分駐所並非位在路口，研判簡男可能是蓄意衝撞，原因待查。圖／翻攝自GoogleMap
簡姓男子今晚駕駛小貨車衝入基隆市八堵路旁的警三分局八堵分駐所，造成24歲警員蘇昱鴻傷重不治，廖姓女警受輕傷。分駐所並非位在路口，研判簡男可能是蓄意衝撞，原因待查。圖／翻攝自GoogleMap

簡姓男子今晚在新北市貢寮區澳底，趁小貨車車主未注意時涉嫌把車開走，最後直接衝入基隆市八堵路旁的警三分局八堵分駐所，當時站在值班台旁的24歲警員蘇昱鴻首當其衝，傷重不治；24歲廖姓女警受輕傷。分駐所並非位在路口，從案發畫面研判，簡男可能是蓄意衝撞，真正原因待查。

簡姓男子（34歲）案發後棄車逃逸，一路跑到1.3公里外的暖暖平交道時，被4248次區間車撞擊，當場死亡。鐵路警察局台北分局七堵派出所、基隆市警察局鑑識科人員到場蒐證；248次區間車旅客計畫由4744次接駁離開現場。

據了解，簡男住在新北市貢寮區，在貢寮澳底漁港趁小貨車主不注意時，直接進入駕駛座把車開走，行駛到基隆後衝入八堵分駐所，造成男警死亡，女警輕傷。

八堵分駐所位在八堵路旁，分駐所外圍牆入口車道，雖非與八堵路垂直，但直行八堵路車輛意外衝進分駐所的機會不大。監視器拍下案發時畫面顯示，簡男開車高速從八堵路衝進分駐所，似非意外，真正肇事原因由警方調查中。

簡姓男子今晚駕駛小貨車衝入基隆市八堵路旁的警三分局八堵分駐所，造成24歲警員蘇昱鴻傷重不治，廖姓女警受輕傷。記者邱瑞杰／翻攝
簡姓男子今晚駕駛小貨車衝入基隆市八堵路旁的警三分局八堵分駐所，造成24歲警員蘇昱鴻傷重不治，廖姓女警受輕傷。記者邱瑞杰／翻攝
簡姓男子今晚駕駛小貨車衝入基隆市八堵路旁的警三分局八堵分駐所，造成24歲警員蘇昱鴻傷重不治，廖姓女警受輕傷。分駐所並非位在路口，研判簡男可能是蓄意衝撞，原因待查。圖／翻攝自GoogleMap。圖／翻攝自GoogleMap
簡姓男子今晚駕駛小貨車衝入基隆市八堵路旁的警三分局八堵分駐所，造成24歲警員蘇昱鴻傷重不治，廖姓女警受輕傷。分駐所並非位在路口，研判簡男可能是蓄意衝撞，原因待查。圖／翻攝自GoogleMap。圖／翻攝自GoogleMap

基隆 貢寮

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