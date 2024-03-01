分駐所在筆直道路旁 研判簡男疑蓄意開車衝撞 原因待查

簡姓男子今晚在新北市貢寮區澳底，趁小貨車車主未注意時涉嫌把車開走，最後直接衝入基隆市八堵路旁的警三分局八堵分駐所，當時站在值班台旁的24歲警員蘇昱鴻首當其衝，傷重不治；24歲廖姓女警受輕傷。分駐所並非位在路口，從案發畫面研判，簡男可能是蓄意衝撞，真正原因待查。

簡姓男子（34歲）案發後棄車逃逸，一路跑到1.3公里外的暖暖平交道時，被4248次區間車撞擊，當場死亡。鐵路警察局台北分局七堵派出所、基隆市警察局鑑識科人員到場蒐證；248次區間車旅客計畫由4744次接駁離開現場。

據了解，簡男住在新北市貢寮區，在貢寮澳底漁港趁小貨車主不注意時，直接進入駕駛座把車開走，行駛到基隆後衝入八堵分駐所，造成男警死亡，女警輕傷。