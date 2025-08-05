新聞眼／陸人定居棄陸護照修正預告 行政濫權製造更多兩岸人球

內政部才剛針對根本提不出「放棄大陸國籍」證明的陸配村長解除職務，近日又完成預告修正辦法，大陸人民申請在台定居應繳交放棄大陸護照公證書，這無疑是賴政府行政濫權又一樁，恐製造出更多兩岸人球。

據內政部預告，大陸人民申請在台灣定居，要附上喪失大陸戶籍和未申領持用或已放棄（註銷）大陸護照證明，也就是說，申請者甚至還無法確定能否在台定居，遑論將來能進一步取得台灣身分，就要先表明放棄大陸身分，否則連申請的資格都沒有。

萬一，申請者最終沒有通過我方定居許可，而其大陸身分也早已喪失，結果就是變成了在兩岸之間都沒有身分的人球。這難道是我方政策的初衷？

這不是賴政府首次在定居問題上出招，今年稍早，大陸台籍教師張立齊就因為曾經申領大陸定居證，遭我方註銷戶籍，失去台灣身分。張立齊喊冤，未申請大陸戶籍，且其大陸定居證已在去年六月到期作廢，無奈成了兩岸人球。

翻開兩岸條例，白紙黑字寫著，除非擁有對岸戶籍或護照，才能撤銷其台灣戶籍，陸委會卻把取得大陸定居證擴大解釋為「有大陸戶籍」，並直接註銷其台灣戶籍。如此對人民造成重大權益損害，竟只要行政機關的一紙函釋，這不是濫權，什麼叫濫權？

內政部最新修正辦法，其影響層面廣泛，直接衝擊兩岸婚配家庭未來居住考量。若是未來陸配申請來台定居，必須先放棄大陸身分，必然影響其對兩岸婚姻和未來居住地的考量，是否會扭轉陸配家庭傾向在台居住的趨勢，以及這對台灣社會乃至家庭人口的整體衝擊，都應有更細緻的評估。

只不過，在執政黨意識形態優先考慮下，這些影響和社會衝擊似乎都不重要，國會朝野也沒有機會透過修法協商仔細衡量利弊得失。政府捨開大門走大路的修法正途，卻循行政濫權剝奪人民權益的歧路，這是民主進步的表徵嗎？