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陸人定居棄陸護照修正預告！在野質疑「憲法不認的護照怎註銷」

聯合報／ 記者黃婉婷李成蔭林銘翰／台北報導

配合賴清德總統針對中國威脅提出的十七項因應策略，內政部近日已完成相關辦法修正預告，未來大陸地區人民申請在台灣地區定居，應備文件除了喪失大陸地區戶籍證明公證書外，並應繳附未申領持用或已放棄（註銷）大陸地區護照證明的公證書。

目前該辦法的預告期已結束，內政部蒐整意見後將另行公告上路時間。

但此舉引發在野黨質疑。國民黨立委陳玉珍表示，內政部自己違法違憲，現在「憲法增修條文就是「一中兩區」的架構，要怎麼放棄我國憲法上不承認國家的護照？陸委會應該站出來把兩岸關係處理好，這事不算內政部重要的業務，現在卻只想著台獨，對台灣很不好。民眾黨立委林國成認為，不要令人感覺在針對陸配，「不要因為個人喜好，誤了兩岸關係最基本的人權，我認為民進黨政府要三思。」

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，當然支持這項作法，內政部修改相關辦法，是基於國安需求下的強化管理，補足過去的缺漏；規定清楚後，相信在台的中國人士不會無所適從。

賴總統今年三月舉行「凝聚反併吞共識，因應中國統戰滲透」國安高層會議，針對台灣當前面對的五大國安及統戰威脅，提出十七項因應策略，包括原籍中國人士申請來台定居，應確實依照台灣法律放棄中國戶籍與護照，不能兼具雙重身分。

內政部日前預告修正「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」第卅條、第卅一修正草案，明定大陸地區人民申請在台定居，應提出喪失大陸地區戶籍及未申領持用或已放棄（註銷）中國護照證明的公證書。

修正草案指出，這是參考陸委會相關函釋，兩岸人民關係條例中指的「原籍」，是指不能保有大陸地區人民身分，包含在大陸設有戶籍、領用大陸地區護照等足以表彰具大陸地區人民身分的證明，避免實務上存在大陸地區人民於放棄（註銷）大陸地區戶籍後，仍申領持用大陸地區護照，造成兩岸身分認定混亂，因此配合將「喪失原籍證明」修正為「喪失大陸地區戶籍及未申領持用或已放棄（註銷）大陸地區護照證明」。

陸配 護照 陳玉珍 兩岸條例

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