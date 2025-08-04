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陸配村長未棄陸籍遭解職 在野批違憲

聯合報／ 記者王思慧黃婉婷黃雅慧謝守真李成蔭林銘翰／連線報導
花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華早已取得台灣身分證，卻因無法放棄中國大陸國籍，遭解除村長職務，村民為她抱不平。圖／聯合報系資料照片
花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華早已取得台灣身分證，卻因無法放棄中國大陸國籍，遭解除村長職務，村民為她抱不平。圖／聯合報系資料照片

花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華出身四川，廿八年前嫁到台灣，十七年前取得身分證。內政部查核發現她有中華人民共和國國籍，一日起遭解除職務，成為全台首位因陸籍問題遭解職的村里長。她表示，拿的是台灣護照也依法當選，突遭解職很不公平，將提訴願爭取權益。

內政部表示，「國籍法」規定民選公職應於就職前辦理放棄中華民國以外的國籍，並於就職日一年內完成放棄並提出佐證資料；未依規定辦理，由鄉鎮市區公所依法解除公職，解職處分效力，自其就職日起生效。

陸委會回應，民選公職，兩岸條例沒規定的部分仍適用其他法令，尊重內政部對國籍法解釋處置。

但學者、民主文教基金會董事長桂宏誠批評，賴政府是以行政解釋之名，強行偷渡兩國論，不僅違法亦違憲，已構成對人民服公職權利的實質剝奪。

花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華早已取得台灣身分證，卻因無法放棄中國大陸國籍，遭解除村長職務，村民為她抱不平。圖／聯合報系資料照片
花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華早已取得台灣身分證，卻因無法放棄中國大陸國籍，遭解除村長職務，村民為她抱不平。圖／聯合報系資料照片

桂宏誠受訪指出，依現行國籍法第廿條第一項，中華民國國民取得外國國籍者不得擔任公職，此條文適用對象應為「先取得中華民國國籍、後取得外國國籍」者，與大陸配偶來台定居後取得國籍者情況截然不同。他舉例，副總統蕭美琴在台灣接受完國民義務教育後，才以美國人身分到美國生活，正是「中華民國國民取得外國國籍者」；反觀大陸人民來台，是依兩岸條例經政府許可設籍，而鄧萬華本就不屬於國籍法規範對象，不應援用該條文將其解職，這是行政機關擴權，「強行亂解釋」。

他強調，依兩岸條例，兩岸僅承認擇一戶籍地的「單一身分制」，不涉「雙重國籍」問題；政府這次是故意跳過兩岸條例，以國籍法偷渡兩國論，來置換兩岸觀念，等同以行政解釋超越實質修法，並限制人民參政權，已違法違憲，若政府堅持此解釋，未來所有大陸地區來台定居的人民，將被視為擁有「雙重國籍」，無法從事公職，這樣的排除措施已對陸配群體構成歧視。

桂宏誠並指，若花蓮縣政府願據理力爭，應可依「訴願法」向上提起訴願，聲請暫停解職效力的處分，否則等行政訴訟跑完，任期都結束了。

國民黨立委陳玉珍表示，政府目前的做法反而是違憲又違法。民眾黨立委林國成表示，兩岸人民關係條例根本也沒有放棄國籍的選項。

富里鄉長江東成表示，內政部去年十月陸續來文，要求用國籍法辦理解職事宜；但依兩岸人民關係條例，目前台灣與大陸屬於兩岸，並非兩國，以致鄧萬華沒辦法放棄陸籍身分，陸方也不會開立證明，因此決定透過解職將此議題透明化，透過訴願與行政訴訟讓法官認定。他說，不認同內政部把台灣與大陸解釋成兩國，中央強烈要求地方辦理解職，否則怠忽職守送監察院調查；陸配不具備「外國國籍」概念，陸委會卻認為台灣是國家，這個議題還是交給法院依照憲法及兩岸條例等認定。

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