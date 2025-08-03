花蓮陸配村長遭解職 雙北桃園4里長案待研處釐清

花蓮富里鄉學田村長鄧萬華因中國國籍問題，違反國籍法遭解職。北市里長王敏茹、桃園里長彭小林、新北里長滕月蘭與林秀貞也面臨類似狀況，市府等單位均研議處理中。

鄧萬華8月1日被鄉公所解職，成為全國首名因中國國籍問題遭解職的村長。鄧萬華今天說，自己拿的是台灣護照、也依法當選，突遭解職將提訴願爭取權益。

台北市民政局表示，松山區新益里里長王敏茹也被通知提出放棄原國籍資料，但當事人目前只有台胞證出入境資料，已請區公所向移民署或陸委會諮詢對岸是否能提供相關資料，市府也跟其他縣市政府討論處理方式中。

王敏茹接受電話訪問時說，已嫁到台灣30幾年，民國111年首次當選里長，至於其他方面現在不便表達意見。

新北市政府民政局表示，土城延壽里長滕月蘭、中和崇南里長林秀貞曾設籍中國大陸，市府已依相關規定啟動審查程序，並依法通知當事人限期補正，暫時不會予以解職。

新北市民政局說，滕月蘭連任第3、4屆里長，林秀貞113年5月30日補選就職里長，她們已提出放棄國籍相關補充資料，至於所檢具文件是否足資作為放棄中國大陸國籍正式憑證，尚有法律適用及認定疑義。

新北市民政局表示，市府已正式函請內政部協助釐清這些資料，是否符合國籍法第20條所定要件，以利後續審認處置。

桃園市新屋區蚵間里里長彭小林也面臨類似狀況，她晚間接受中央社記者訪問時表示，她以陸配身分嫁來台灣已32年，以中華人民共和國的國籍法規定，只要拿到他國國籍就等同自動放棄國籍；面對現況她也很冤枉，如果像花蓮案例遭解職就只能打訴訟。

民進黨桃園市議員陳睿生則說，彭小林來台逾30年，當選里長熱心地方事務，而且彭小林是根據兩岸人民關係條例取得台灣國籍，政府清查陸配不能持有雙重國籍，如不放棄大陸國籍形同雙重國籍，形成兩岸人民關係條例與國籍法衝突，需要內政部釐清疑義。

桃園市政府民政局說，考量實際情況影響當事人從政權益甚鉅，為求審慎，會持續向內政部詢問相關疑義，並請當事人提供具體資料中，市府也將持續與法制單位研議，有具體結果後會依法辦理。

內政部透過新聞稿表示，擔任公職者，負有國家忠誠義務，國籍法明文規定民選公職應於就職前辦理放棄中華民國以外之國籍，並於就職之日1年內完成放棄並提出佐證資料。

內政部表示，對於未依規定辦理的村里長，由鄉鎮市區公所依法解除公職。花蓮縣富里鄉公所解除學田村鄧萬華村長職務是依法行政，如有不服，得依法提出訴願。