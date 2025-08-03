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「喪失國籍文件」不存在！中和陸配里長不滿：怎麼提供
花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華因查核有中華人民共和國國籍，遭解除職務。新北市中和區崇南里長林秀貞，在丈夫過世後，去年投入補選成為里長，僅上任一年即遇上清查國籍問題。林不滿，20幾年前取得台灣身分證時，手續都按照規定辦理，從頭到尾根本沒有「喪失中國籍」相關文件，如何提供不存在的東西，「簡直莫名其妙。」
林秀貞27年前嫁到台灣、取得台灣身分證，丈夫鄭茂盛連任9屆里長，林常伴左右，直至鄭去年5月因病去世，林代夫出征，補選上里長。不料今年初卻遇上清查國籍問題，林說，20幾年前取得台灣身分證時，當時政府要求要到大陸除戶籍，一切按照政府要求，但現在要求提供「喪失中國籍」文件，完全沒有這種東西。
林說，她相信全台灣陸籍人士，沒有任何一個人拿得出來。林不滿，所謂喪失中國籍文件本就是無中生有，如何提供不存在的東西，「簡直莫名其妙。」
中和區長楊薏霖說，林秀貞去年補選上里長，依規定一年內需繳交相關文件，今年初開始有陸籍身份討論時，陸續收到內政部透過民政局來函，要求里長提供相關文件，目前正在公文往返過程，至於解除職務公文尚未收到。
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