聽新聞
0:00 / 0:00

陸配里長解職爭議 新北民政局：還在審查程序

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北土城區延壽里長滕月蘭。 聯合報系資料照／記者施鴻基攝影
新北土城區延壽里長滕月蘭。 聯合報系資料照／記者施鴻基攝影

全國有5位陸配里長面臨解職問題，其中有2位在新北，是土城延壽里長滕月蘭、中和崇南里長林秀貞。新北市民政局表示，目前新北市有2位曾設籍中國大陸的里長，市府已依相關規定啟動審查程序，依法通知當事人限期補正，也與內政部、陸委會正交涉中，不會馬上解職。

新北市民政局說，里長已提出放棄國籍相關補充資料，其所檢具的文件是否足資作為放棄中國大陸國籍的正式憑證，尚有法律適用及認定疑義。新北市政府已正式函請內政部協助釐清該等資料是否符合國籍法第20條所定要件，以利後續審認處置。

民政局也說，因本案涉及大陸地區人民身分認定及兩岸法制架構適用基礎，攸關人民參政權保障與行政合法性，同步函請陸委會針對相關法律認定與政策適用釋示，確認地方政府作業標準一致，落實依法行政。

國籍 陸配 新北 兩岸政策

延伸閱讀

一舉兩得！新北推校園滯洪池解淹水困境 民代籲強化整合既有排水設施

夫患漸凍症癱還有3子要養…陸配村長仍全心服務 遭解職村民抱不平

沒放棄陸籍？花蓮陸配村長8月1日遭解職 她怒：我拿的是台灣護照

2025 新北街頭學校

相關新聞

陸配村長未棄陸籍遭解職 在野批違憲

花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華出身四川，廿八年前嫁到台灣，十七年前取得身分證。內政部查核發現她有中華人民共和國國籍，一日起遭...

陸配村長遭解職／全台5村里長具陸籍「心裡不是滋味」

花蓮富里鄉學田村長鄧萬華成為全國首名因陸籍問題遭解職村長，內政部查全台有五位村里長具陸籍身分，新北二名、北市一名、桃園一...

冷眼集／陸配村長未棄陸籍遭解職 不能非不為…卻成原罪

花蓮富里鄉學田村長鄧萬華因被指具大陸國籍而遭解職，成為首位因陸籍問題被解職的村里長。事實上，她早在十七年前就取得中華民國...

花蓮陸配村長具中國籍...遭解職將提訴願 內政部說話了

身為陸配的花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華因被內政部查出具中華人民共和國國籍，1日起解除其職務，她將提訴願爭取權利。內政部指出...

陸配里長解職爭議 新北里長無奈：20年前已領身分證「心裡不是滋味」

針對陸配能否擔任里長的爭議，全國共有5位現任陸配里長面臨資格審查，其中2位來自新北，包括土城區延壽里長滕月蘭與中和區崇南...

「喪失國籍文件」不存在！中和陸配里長不滿：怎麼提供

花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華因查核有中華人民共和國國籍，遭解除職務。新北市中和區崇南里長林秀貞，在丈夫過世後，去年投入補選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。