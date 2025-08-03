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夫患漸凍症癱還有3子要養…陸配村長仍全心服務 遭解職村民抱不平

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華為陸配，早已取得台灣身分證，卻因無法放棄國籍，遭解除村長職務。村民認為村長服務是親力親為，對於這麼好的村長被解職很替她打抱不平。本報資料照片
花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華為陸配，早已取得台灣身分證，卻因無法放棄國籍，遭解除村長職務。村民認為村長服務是親力親為，對於這麼好的村長被解職很替她打抱不平。本報資料照片

花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華出身大陸四川，早已取得台灣身分證，卻因無法提出放棄國籍證明，1日起遭解除村長職務。學田村民透露，村長在風災後重建家園很努力，不但幫忙移除倒下路樹，也協助居民募款買水塔，服務是親力親為，對於這麼好的村長被解職很替她打抱不平。

學田村村民肯定鄧萬華的付出，有村民說，去年颱風天倒很多樹木，村長二話不說拿鏈鋸幫忙切除，水塔被風災吹走不見，村長也幫忙募款購置；更曾經幫老人家家中廁所安裝扶手，若需要喪葬費用，也會幫忙找資源，在募款募物資可說是不遺餘力。村長更會用下班或空閒時間服務村民，甚至借幾千元給村民應急救助。

富里鄉長江東成說，鄧村長十分熱心，對於鄉親福祉安全福利是身先士卒，曾經颱風來臨水閘門打不開，她馬上請公所現勘，免於淹水災害發生；有關弱勢村民福利，都會跟公所爭取，甚至補件也都會協助文件，服務親力親為。

對於鄧村長解職，江東成覺得很可惜也很捨不得，他說，已窮盡各種方法避免解職，但中央有自己的法律見解，基層十分為難，村長曾寫陳情書也幫忙轉給內政部，日前內政部答覆剛下來，還是堅持原來的法律見解，因村長沒有明確放棄國籍的資料，只能解職。

鄧萬華表示，大約30年前與在大陸經商的丈夫認識，兩人自由戀愛，原本夫妻倆不打算在台灣生活，後來心一軟跟著到台灣，沒想到丈夫罹患漸凍症癱瘓需要照顧，還有3個小孩要養，自己一肩扛起家計。曾做過社工助理、會計、便當店、民宿打工，就算是背著30公斤肥料施肥、砍草，只要不偷不搶都願意做，「不是在賺錢就是在賺錢的路上」。

鄧萬華說，過去受到很多親友幫忙，覺得應該要回饋大家，加上過去工作都是算時薪，中間常有空檔，在大家的支持下才願意競選村長。當村長的好處之一就是時間彈性，可以顧到村民與家庭，沒想到如今因為「政治問題」被解職，覺得非常不公平。

法律 國籍 鄉長 身分證

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