聽新聞
0:00 / 0:00

沒放棄陸籍？花蓮陸配村長8月1日遭解職 她怒：我拿的是台灣護照

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華出身四川，17年前取得台灣身分證，卻因陸籍問題遭解職。鄧萬華提供自己拿的是台灣護照也依法當選，卻突然解職很不公平。圖／鄧萬華提供
花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華出身四川，17年前取得台灣身分證，卻因陸籍問題遭解職。鄧萬華提供自己拿的是台灣護照也依法當選，卻突然解職很不公平。圖／鄧萬華提供

花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華出身四川，28年前嫁到台灣，17年前取得台灣身分證。但內政部查核發現她有中華人民共和國國籍，1日起遭解除職務。鄧萬華氣憤表示，自己成為全台首位因陸籍問題遭解職的村長，拿的是台灣護照也依法當選，卻遭突然解職很不公平，將提訴願爭取權益。

鄧萬華表示，自己從一位陌生人，變成來台照顧公婆8年的媳婦、獨自撫養3個孩子的母親，也是6年前罹患漸凍症丈夫的全職照護者。3年前投入村長選舉當選，任期還沒做完就遭解職，突然沒收入讓家裡經濟陷入困難，孩子要讀書外，丈夫也要照顧，現在只能做零工賺錢。

「選村長時政府為什麼不提出？」鄧萬華說，全心全意為村民、家庭，甚至願意無條件永不恢復中國國籍、不返回原籍地、不聯絡原親屬，且自己拿的是中華民國護照，不是中華人民共和國護照，一個國家要有法可依，但政府卻強調意識形態，「我們不是外人，只是還沒被制度好好承認的家人」。

鄉長江東成表示，內政部去年10月陸續來文，要求用國籍法辦理解職事宜，但依據台灣地區與大陸地區人民關係條例，目前台灣與大陸屬於兩岸並非兩國，以致鄧萬華沒辦法放棄陸籍身分，陸方也不會開立證明，因此決定透過解職把這個議題透明化，希望透過訴願與行政訴訟讓法官認定。

江東成說，自己不認同內政部把台灣與大陸解釋成兩國，中央甚至強烈要求地方辦理解職，否則怠忽職守送監察院調查，陸配不具備「外國國籍」概念，陸委會卻認為台灣是國家，這個議題還是交給法院依照憲法及兩岸條例等認定。

縣府表示，鄧村長因沒有辦法提出放棄陸籍的相關證明，1日確定由鄉公所辦理解職，村長一職也將依地方制度法由鄉公所派代。

知情人士透露，內政部曾函文請鄉公所辦理解職，不過公所考量村長是由人民依法選出，當時參選也符合資格，解職有疑慮，中央半個月前有與5個遇到同樣問題的地方政府開會討論，決議8月1日由地方辦理解職。

該人士認為，地方政府若做出解職的決定，變相剝奪他人參選的權益，中央政府應在一開始就設立參選門檻，而非地方政府承擔後果。

國籍 護照 內政部 身分證 陸委會 兩岸條例 地方制度法

延伸閱讀

OpenAI 創辦人的TFH推「World ID Credentials」以NFC護照驗證為真人

罷免失敗就關店！花蓮咖啡店突發文曝「新店規劃中」 引網友正反討論

高階警人事發布！黃明昭接警大校長 署長同學派新北、桃園、台中局長

島民不用拿護照到台灣吃了！日石垣島麥當勞重新開幕 備雙車道得來速

相關新聞

陸配村長未棄陸籍遭解職 在野批違憲

花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華出身四川，廿八年前嫁到台灣，十七年前取得身分證。內政部查核發現她有中華人民共和國國籍，一日起遭...

陸配村長遭解職／全台5村里長具陸籍「心裡不是滋味」

花蓮富里鄉學田村長鄧萬華成為全國首名因陸籍問題遭解職村長，內政部查全台有五位村里長具陸籍身分，新北二名、北市一名、桃園一...

冷眼集／陸配村長未棄陸籍遭解職 不能非不為…卻成原罪

花蓮富里鄉學田村長鄧萬華因被指具大陸國籍而遭解職，成為首位因陸籍問題被解職的村里長。事實上，她早在十七年前就取得中華民國...

花蓮陸配村長具中國籍...遭解職將提訴願 內政部說話了

身為陸配的花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華因被內政部查出具中華人民共和國國籍，1日起解除其職務，她將提訴願爭取權利。內政部指出...

陸配里長解職爭議 新北里長無奈：20年前已領身分證「心裡不是滋味」

針對陸配能否擔任里長的爭議，全國共有5位現任陸配里長面臨資格審查，其中2位來自新北，包括土城區延壽里長滕月蘭與中和區崇南...

「喪失國籍文件」不存在！中和陸配里長不滿：怎麼提供

花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華因查核有中華人民共和國國籍，遭解除職務。新北市中和區崇南里長林秀貞，在丈夫過世後，去年投入補選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。