藍提陸配4年可拿身分證 蔣萬安：應展現台灣的人情味

國民黨立院黨團研擬，陸籍配偶取得我國身分證年限應比照外配，從6年縮短到4年，但行政院態度保留，認為目前規定並未違反平等原則，沒有修法規畫。台北市長蔣萬安上午參加台北杜鵑花季開幕式受訪指出，就是人權和人情味，「我們應該展現台灣的人情味」。

針對陸配身分證，蔣萬安說，這個答案其實很簡單，就是人權還有人情味，這個議題他過去在立法院時就有討論過，其實台灣是一個民主多元的社會，而且尊重人權，所以今天如果陸配跟外籍配偶身分證的年限不同，這樣的雙標非常明顯。

蔣萬安指出，很希望能夠尊重人權，否則這樣不一致的標準，很難找到理由，人情味的部分，其實不只是陸配、外籍配偶，還有他們的下一代來到台灣長久居住，融入我們的生活，其實就是新住民，所以應該展現台灣的人情味。