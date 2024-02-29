放寬陸配入籍 是否衝擊健保？薛瑞元：需評估

立法院國民黨團擬推動法案，讓陸配取得我國國籍年限比照外配，從六年縮短至四年，引發部分醫界人士憂心，恐增加健保財務負擔。衛福部長薛瑞元昨表示，縮短陸配申請國籍年限，相關影響不限於陸配個人，後續依親規定也可能改變。對健保有何衝擊，需蒐集相關數據，經過精算後，再行評估。

陸配目前申請我國籍須先依親停留四年，加上長期居留二年，才可取得我國籍。取得國籍後，陸配父母依親在台停留為一至三個月，可以延期，若年滿七十歲以上，可申請定居，每年為六十人。相關規則，外配一體適用。

健保法規定，不論是否取得我國籍，陸配或其親友如要投保健保，需在台灣連續住滿六個月。薛瑞元說，這不是只看六個月的規定，而是縮短陸配申請國籍的時間後，陸配依親來台的人可能增加，對健保的影響需要評估。

健保署副署長龐一鳴說，「陸配年齡相對年輕，醫療需求相對少，但可依親對象複雜，是否影響健保財務，將著手精算。」

醫師公會全聯會理事長周慶明表示，若僅討論陸配取得國籍年限議題相對單純，健保可以脫鉤討論。取得我國身分證的陸配，大多年齡不大，對健保影響不大，陸配家人跟著來台依親，確實有使用健保可能性，但現行沒有健保身分的外國人需採自費就醫，不至於增加健保、醫院負擔。

台灣醫院協會董事長李飛鵬表示，就看國民黨團的提案及配套內容，站在醫師考量，基於人道角度，只要有人在台灣生病、在醫院就醫，就應幫他們看病。

至於台大醫院婦產部主治醫師施景中持反對意見，他認為，健保資源已捉襟見肘，放寬陸配入籍年限，使用健保者變多，除會擠壓健保資源，也恐帶來國安疑慮，改變選民結構，「這必須從長計議，不可以蠻幹。」

台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁表示，陸配人數不多、年紀較輕，以醫療利用率來看，與陸生一樣，對健保資源不會造成影響或損失。