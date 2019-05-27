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好消息！台灣正妹登山家「三條魚」登頂聖母峰

2019-05-27 13:00

根據來自尼泊爾的消息，上週五從聖母峰撤退至海拔6,400公尺處的台灣登山家詹喬愉（岳界人稱 三條魚），已於5月27日凌晨02:59分登頂世界最高峰的聖母峰（海拔8,848公尺）啦！這次將是台灣既江秀真之外，第二位登頂聖母峰的女性登山家。

根據外媒體歷年來的報導，今年並不是聖母峰第一次碰上「塞車」現象，會造成今年聖母峰高達10人喪命的消息，跟今年的天氣很有關係。今年的聖母峰被稱為是「窗口」的絕佳登頂天氣時間，近期也只有5月16日、17日、22日以及27日等4天，導致過多的登山客都集中在短時間登頂，造成「塞車」的現象，其中不乏有登山客是平安登頂，卻在下徹途中因「塞車」導致長時間暴露在海拔8,848公尺的情況下，因為風速過強、失溫、身體衰竭...等因素逝世。

健行筆記強調，僅管聖母峰時常碰上「塞車」現象，這並不代表聖母峰是一座可以輕易嘗試的山峰。若是想要攀登聖母峰，除了需要足夠的時間與雄厚的財力之外，仍然需要攀登者平時不斷的精進體能與累積攀登經歷，同時也要具備雪地步伐、繩索使用的基本經驗。此外，設法讓身體適應高海拔的狀態也同等重要。

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聖母峰小簡介

海拔高度／排名： 8,848公尺／全球最高峰

首次登頂日期：1953年5月29日

登頂次數：約5,000-6,000人

死亡率：約為4%

2019年已發出攀登許可：381人

2019年攀登季罹難人數：10人

（資訊更新至05月26日）

登山家小簡介

正妹登山家 詹喬愉/三條魚

攀登經歷：洛子峰首位登頂女性/世界第4高峰、馬納斯魯峰首位登頂女性/世界第8高峰、馬卡魯峰首位登頂女性/世界第5高峰...等多次海外遠征

職業：高山嚮導、海外攀登嚮導、攀岩教練、山域搜救訓練官、民間山難搜救隊

粉絲專頁：詹喬愉 - 三條魚Tri Fish

關於本次攀登的沿途記錄：三條魚的紀錄

（圖／取自>詹喬愉臉書</a）
（圖／取自>詹喬愉臉書 分享

聖母峰登山
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