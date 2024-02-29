三重傾斜案閉門會 住戶爭取權益發嚴正聲明

三重大樓傾斜案，今天晚上舉辦「閉門說明會」，引發外界質疑。有住戶事後表示，新北市府是否有監管未周之責，也應該究責，並要求市府、地檢署追究建商刑事責任，才能確保後續民事賠償，他更建議會議應該邀請民代、記者參與並提高主持層級；為爭取權益，他也強調自己已發「不自殺聲明」。

本次受災戶之一的住戶認為，目前應該要保證所有住戶人身安全，避免相關恐嚇行為，他更指出，新北市工務局責無旁貸，他們已分別於去年5月14日、9月8日與10月1日陳情未果，另外電話反映通話計有9月8日、9月28日、10月16日三通、1月23日及2月27日等，施工單位應作為未作為，市府人員卻說10月中旬後沒有開挖，那為何陳情檔案的附件均為開挖照片，應該向民眾說明清楚。該住戶也強調，他已發了「不自殺聲明」。

新北市府稍早表示，今晚住戶權益說明會由三重區長王坤南主持，包含工務局、法制局、社會局、都更處及土木技師公會等相關單位都與會，各相關專業人員說明目前房屋結構整體狀況，也讓受災戶能明確知道如何請求並主張應有的權益，市府永遠與民眾站在同一陣線。