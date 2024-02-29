新北三重傾斜民宅…住戶陸續返家 心有餘悸問「還能住嗎？」

玖長建設位在新北三重的建案，因連續壁施工瑕疵，27日造成鄰樓傾斜，經灌水等補強作業後，3大技師公會確認安全無虞，今早拆除黃色警戒線，並開放住戶返家，上午起陸續有住戶拉著行李箱返家，雖然屋損不嚴重，不過住戶們仍心有餘悸質疑表示：「這種房子可以住嗎？」

消防局緊急應變中心人員上午經再次確認安全後，開始動手拆除封鎖線，並開放住戶返家，一樓海產粥黃姓老闆打開店門後，第一件事就是幫供奉的土地公上香，再將店面打掃乾淨，她表示雖然可以返回店面營業了，但是會擔心客人敢不敢來用餐，再觀望一個禮拜看看。另一位住戶則是回來看看瓦斯是不是可以正常使用，被問到今天會不會回來住，她表示不會，會再觀望一下，畢竟心裡還是怕怕的。 一位住戶則是回來看看瓦斯是不是可以正常使用，被問到今天會不會回來住，她表示不會，會再觀望一下，畢竟心裡還是怕怕的。記者邱德祥／攝影 玖長建設位在新北三重的建案，因連續壁施工瑕疵，27日造成鄰樓傾斜，經灌水等補強作業後，3大技師公會確認安全無虞，今早拆除黃色警戒線，並開放住戶返家。記者邱德祥／攝影 玖長建設位在新北三重的建案，因連續壁施工瑕疵，27日造成鄰樓傾斜，經灌水等補強作業後，今天工地繼續進料進機具。記者邱德祥／攝影 一樓海產粥黃姓老闆打開店門後，第一件事就是幫供奉的土地公上香，再將店面打掃乾凈，她表示雖然可以返回店面營業了，但是會擔心客人敢不敢來用餐，再觀望一個禮拜看看。記者邱德祥／攝影 玖長建設位在新北三重的建案，因連續壁施工瑕疵，27日造成鄰樓傾斜，經灌水等補強作業後，3大技師公會確認安全無虞，今早拆除黃色警戒線，並開放住戶返家。記者邱德祥／攝影 一樓海產粥黃姓老闆打開店門後，第一件事就是幫供奉的土地公上香，再將店面打掃乾凈，她表示雖然可以返回店面營業了，但是會擔心客人敢不敢來用餐，再觀望一個禮拜看看。記者邱德祥／攝影