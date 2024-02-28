三重傾斜建物影響4北市生 教育局發6千元慰問金

新北市三重一處工地開挖引發鄰近建物傾斜，住戶昨晚緊急撤離，其中4人於台北市就學，已安置在旅館。台北市教育局今天說，已聯繫校方進行關懷，並提供每人6000元慰問金。

新北市三重區福隆路一處工地昨天在開挖地下室時，造成附近一棟5層樓建物傾斜，市府緊急撤離安置27戶共76人。

台北市教育局今天發布新聞稿表示，考量雙北共同生活圈，台北市長蔣萬安獲報後，立即指示啟動通報關懷機制，經教育局與校方聯繫，確認有4名受災戶為台北市學生。

教育局指出，確認學生被安置在旅館後，已請學校進行校安通報並及時關懷，同時由台北市政府教育局認助清寒學生基金會，提供每人新台幣6000元慰問金。

教育局表示，將持續掌握是否還有其他受災學生，提供急難慰問。