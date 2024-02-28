三重建案鄰損 2棟樓傾斜 急撤42戶

新北三重區福隆路、仁政街口昨傍晚發生房屋傾斜意外，初步懷疑是隔壁建案工地挖地下室時連續壁發生破洞，地下水和沙泥灌入工地，導致緊鄰一棟11層大樓跟5層樓公寓傾斜，市府緊急撤離42戶、73人安置。市長侯友宜趕往視察，怒批廠商施工太粗糙導致鄰損，市府已勒令業者停工待檢，後續會依建築法重罰、列入黑名單。

玖長建設公司副總經理黃連添晚間到場鞠躬道歉，他說，造成住戶與全體國民困擾非常抱歉，公司以前是做襪子起家，這是跨足房地產的第一件建案，疑似在連續壁超音波勘查有些疏漏，導致破洞滲水，公司絕對會負責後續安全與賠償問題。

新北市土木技師公會理事長賴政宏現勘後說，目前緊急灌水回填，水位差平衡後可望讓房屋變化趨於穩定。工務局持續監測現場狀況。

胡姓住戶說，去年就有磁磚剝落問題，去年5月、11月曾向1999檢舉，沒想到這次竟造成房子傾斜。

住戶黃小姐在一樓做生意多年，她說，昨下午上廁所時聽到「ㄆㄧㄚ」一聲，上完廁所後又連續聽到幾聲，發現磁磚陸續剝落，嚇得趕快跑出來。

侯友宜表示，經結構、土木技師評估，業者施工開挖過程太粗糙，造成這次嚴重鄰損，除勒令停工，也將依建築法加重處罰，並列為黑名單；也會要求廠商負責損害賠償，還給住戶公道。目前地下室經灌水以後比較穩定，沒有立即危險，撤離的住戶由區公所協助安置，確認安全無虞才能回家。

新北市工務局長祝惠美說，連續壁破洞導致土沙淘空，最急迫情形就是穩定現場，把洞補起來，新北土木技師公會看過後，認為結構沒有大影響，但因為砂有孔隙，等到水位回升，也許傾斜大樓可以稍微扶正。

中華民國全國建築師公會理事長崔懋森提醒，施工過程有許多監測值可觀察施工狀況，忽略監測值就易發生問題。新北市建築師公會副理事長汪俊男表示，為何連續壁會破洞，需透過相關資料釐清，才能夠確認責任歸屬。