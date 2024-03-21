蘇丹紅風暴 累計53.7萬公斤下架封存

蘇丹紅食安風暴殃及眾多食品業者，食藥署統計，共有廿四批不合格，累計下架及封存辣椒粉及其產品五十三萬七二三八點二公斤。食藥署副署長林金富提醒，如發現雞排、鹽酥雞等攤位上的辣椒粉顏色異常鮮豔，請撥打一九一九食安專線，或一九九九市民專線等檢舉。

林金富指出，中央和地方衛生局合作，食藥署從食品雲由上往下的稽查專案將於下周告一段落，地方衛生局則查核下游的產品與原料，相關業者須依事業廢棄物許可管理辦法銷毀違規產品，提交銷毀計畫至衛生局，包含銷毀數量、封存在哪個倉庫、委託哪一家環保公司銷毀等，衛生局人員將到場監督。

民眾如對某些品項存有疑慮，可主動檢舉，衛生局受理後，轉由稽核人員執行。林金富提醒，天然辣椒遇熱會產生褐變，但蘇丹紅仍舊保持鮮豔色澤，消費者如果發現辣椒粉顏色紅的有些怪異，就要提高警覺。

食藥署及衛生局持續稽查辣椒粉原料檢測蘇丹色素，截至一一三年三月十九日，累計不合格共廿四批，下架及封存辣椒粉及其產品五十三萬七二三八點二公斤，由轄管衛生局持續監督業者進行下架作業。