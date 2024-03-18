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台東查出2件非法蘇丹色素案 要求業者回收退貨

中央社／ 台東縣18日電
蘇丹紅風波持續延燒，消費者選購辣椒粉等調味料必須謹慎小心。記者曾原信／攝影
蘇丹紅風波持續延燒，消費者選購辣椒粉等調味料必須謹慎小心。記者曾原信／攝影

台東縣衛生局配合食藥署及各縣市衛生局同步動作，持續稽查辣椒粉檢出非法蘇丹紅色素案。查出「真好家辣味蒸肉粉」36盒、「辣椒膏及甜辣醬」564箱，已要求業者回收退貨。

台東縣衛生局今天新聞稿表示，近期中國進口辣椒粉檢出蘇丹色素案，辣椒粉流入各地方食品業者製成產品。流入台東縣產品，經衛生局查核，有新北市保欣公司的問題辣椒粉流入頂記食品公司製成「真好家辣味蒸肉粉（白盒）效期：2025.8.18」共36盒。

另有屏東縣鑫山食品有限公司使用佳廣國際貿易有限公司辣椒粉，檢出蘇丹色素製成商品「辣椒膏及甜辣醬」564箱，衛生局13日前往查核。已要求兩家業者回收、退貨。

衛生局食品藥政科提醒業者，使用違規原料，違反食品安全衛生管理法第15條第1項第10款「添加未經中央主管機關許可添加物」；同法44條規定可處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。

由於蘇丹色素具潛在致癌性，非國內准用著色劑，不得使用食品中。食品藥政科提醒業者落實原料與製程管理避免觸法；也呼籲民眾多吃原型食物，避免過多調味，多選用台東小農生產辣椒、胡椒、花椒、芥末等原型食材製成喜愛麻辣風味。

蘇丹紅 辣椒粉

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含致癌物「蘇丹紅」的辣椒粉從中國大陸流向全台，導致食安問題持續延燒，除了辣椒粉以外，有添加辣椒粉的食品如蝦味先、豬肉乾、菜脯餅等，以及八方雲集、海底撈、維力食品等知名業者都陸續遭受波及，引發消費者恐慌。究竟蘇丹紅是什麼？對人體有哪些危害？吃下肚該怎麼辦？就讓《聯合新聞網》一次告訴你。

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