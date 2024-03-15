【鄭正鈐專欄】蘇丹紅 蔡政府系統性失能的照妖鏡

蘇丹紅事件愈滾愈大，從生產端到供應鏈無不受到波及，蔡政府的「食安五環」從源頭控管到查驗階段每個環節都失靈，事發後的危機處理更是荒腔走板。流竄全台的蘇丹紅，不知道還有多少未爆彈，更讓民眾擔心今天吃的東西，明天會不會被爆出也中標？蘇丹紅暴露了「食安五環」的破綻百出，更成為一面照妖鏡，揭開蔡政府的系統性失能。

蔡政府在2016年力推「食安五環」政策，強調「源頭控管」、「重建生產管理」、「加強查驗」、「加重惡意黑心廠商責任」、「全民監督食安」。但2017年就爆發過鹹鴨蛋檢出蘇丹紅的案件，去年5月也查驗出第一起蘇丹紅事件。政府理應嚴密防堵，卻完全沒有警覺，只對進口廠商的抽批查驗，僅從20%改至50%。蘇丹紅之所以氾濫成災，蔡政府「源頭控管」失靈就是元凶。

蘇丹紅進口商津棧公司的相關企業在高雄登記了10家公司，且負責人多有親戚關係，自2018年起陸續遭檢出進口產品含有「蘇丹紅」，卻可以輕易地透過其他公司洗產地，躲過檢查。蔡政府食安五環的「重建生產管理」，卻讓不肖廠商屢屢以洗產地的方式蒙混過關。而已驗出進口產品含有蘇丹紅的廠商，居然還可以持續進口，以致釀成食安風暴，蔡政府的「加強查驗」，徹底失能。

食安第四環「加重惡意黑心廠商責任」，在這次蘇丹紅事件中更為諷刺，檢方認為津棧、佳廣公司負責人李彥廷犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見，但法院審理後，卻將主嫌直接以新台幣80萬元交保，李姓負責人交保後還一度失聯，差點跑掉。引起社會一片譁然後，檢方抗告成功，李姓負責人羈押禁見。

蘇丹紅風暴延燒近一個月，生產鏈與供應鏈蔡政府完全無法掌握，從輸入端一路到市場，整個生產鏈都被汙染，除了辣椒粉之外，並擴及黑白胡椒粉、咖哩粉等各種調味粉，現在連沙茶醬也有，涉及的產品及店家不計其數，到現在整個流向根本搞不清楚，幾乎是全面失控。然而行政院直到日前才召開專案會議，不但慢半拍更凸顯了看守內閣的擺爛態度。

蘇丹紅事件像擠牙膏似的，不斷有新的食品中標，到底有多少食品被波及，衛福部完全沒有答案。政府無能搞得人心惶惶，民眾根本不知道自己吃的或買的東西安不安全。行政院長陳建仁承諾一個月內將有疑慮的產品下架，但在這一個月內民眾還要吃下多少蘇丹紅？

一個紅色的工業染料，引爆重大的食安危機，面對這場危機，整個行政系統反應遲緩、手忙腳亂。政府的動作慢半拍不說，連有疑慮的產品範圍都無法清楚界定，蔡政府不但嚴重失職更是完全失能。蔡政府應上緊發條，儘速徹底解決問題，重新檢視及強化食安監管機制，並負起責任向國人道歉，別再讓民眾食不安心。

（作者鄭正鈐為現任立法委員）

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