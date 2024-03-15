蘇丹紅風暴 陳揆：成立食安檢驗基金

蘇丹紅食安風暴延燒，行政院長陳建仁昨在行政院會要求成立「食安檢驗基金」，透過政府管理、產業自律、民間參與等三方協力合作，協助有意願自主檢驗，卻需承擔昂貴檢驗費用的中小型業者檢驗食品是否合規；並要求衛福部一個月內完成清查。行政院今天將召開中央地方整合會議，三月底前完成食安強化措施。

行政院食安辦主任許輔昨天在行政院會報告「蘇丹紅事件因應及強化措施」。針對前端源頭阻絕措施、強化後端市場稽查措施，提出七項方案，包含無限期禁止檢出蘇丹紅色素產品的境外製造商或出口商輸入該類產品，產品於邊境沒入銷毀；邊境驗出有毒物質等原料或食品，即刻停止該製造廠輸入，該國輸入同貨品分類號列產品，採逐批監視查驗。

輸入上述產品的販售業者，輸入同品項、同負責人、同地址業者也納入邊境預警名單。後端市場稽查方面，將加強專區資訊，請業者比對自主下架；教育部調整設計菜單，國防部也盤頂清查下架產品品項等；法務部則將啟動「打擊民商犯罪聯繫平台」。

此外，桃園市副市長蘇俊賓出席行政院會時，針對蘇丹紅事件提出三個缺口，分別為邊境管制不足，地方稽查能量不夠、未建立跨部會資訊平台。

蘇俊賓表示，地方稽查人力不足，若全面投入稽查，將排擠原本該稽查的食品安全項目。此外，各縣市、跨單位資訊，除了現有通報系統，應納入廠商管理主管機關與食安影響較高的使用單位，經濟部、環境部、衛福部針對廠商與原料端管理，教育部、退輔會針對團膳運用把關，而非各做各的，呼籲建立協調平台。

陳建仁在會中要求，衛福部務必於一個月內完成清查，並訂出邊境源頭即時有效阻絕不法的管理方案，並指示行政院秘書長李孟諺研議成立「食品檢驗基金」。許輔說明，中小型業者進口的胡椒粉、咖哩粉數量不多，卻要承擔很高的檢驗費用，將研議產業能和政府配合的合作模式。