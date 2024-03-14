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補救蘇丹紅事件 政院提跨部會檢討

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
行政院食安辦14日提出蘇丹紅事件檢討措施，政院也要求3月底前抽查完違規商品。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
行政院食安辦14日提出蘇丹紅事件檢討措施，政院也要求3月底前抽查完違規商品。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

行政院下令3月底完成食品稽查，各部會也提出驗收午餐、銷毀進口蘇丹紅等措施。針對近日蘇丹紅食安事件，食安辦主任許輔14日在行政院會後記者會提出檢討措施，包括下架相關商品、逮捕違規業者、成立食安檢驗基金，與驗收學校午餐。

逮捕違規業者

針對此次蘇丹紅事件，食安辦官員14日指出，這顯示邊境的食安管理恐有不足，包含驗出違法物質的自主通報、不肖業者組織犯罪的預防意識，且本次事件發現同一業主登記多家公司經營同樣業務，或多家公司登記同一營業地址等情事，都須跨部會合作，將違規業者繩之以法。

行政院長陳建仁指出，未來會成立食安檢驗基金，強化我國食安查辦力道。食安辦主任許輔進一步說，政府會強化食品業者輔導與溝通，落實自主管理並自主通報有疑慮之產品，於3月底前完成市售產品稽查，無限期禁止檢出蘇丹色素產品的境外製造廠或出口商輸入該類產品，產品於邊境沒入銷毀。

跨部會抽查、加強驗收

另外，邊境驗出有毒物質或異物、攙偽假冒、添加非法添加物的原料或食品，應即刻停止該製造廠之輸入外，該國家輸入之同貨品分類號列產品，於邊境採取全面逐批監視查驗之措施。輸入前述產品的販售業者，若輸入同品項、同負責人、同地址的業者，則納入邊境預警名單。

針對各部會檢討分工，衛福部將加強專區資訊提供給食品業者聯繫，請業者比對產品批號，自主下架產品；行政院召開中央地方整合會議，中央與地方後續合作，執行業者輔導以及後端市場稽查；教育部調整設計菜單、落實學校午餐驗收，檢視廚房與庫房內之調味料，並落實採購契約的履約管理。

國防部負責盤點清查應下架產品品項，通告國軍採購單位停止使用，擴大同類產品送認證實驗室檢驗；法務部則會啟動「打擊民生犯罪連繫平臺」整合量能積極查辦，加強高檢署與中央行政單位、各地檢署與地方衛生單位的縱向與橫向聯繫網絡，全力查緝。

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梅花聲量調查：蘇丹紅事件 政府要負最大責任

蘇丹紅食安危機不斷延燒，但食安主管機關衛福部反應慢半拍，事發多日，光是清查上游供應商流向，就要一個月的時間，還有，邊境查獲問題原料竟然退貨不銷毀，以致源頭管制淪為笑話。難怪，民眾談到蘇丹紅事件，首先就認為政府要負最大責任。

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