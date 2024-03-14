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梅花聲量調查：蘇丹紅事件 政府要負最大責任

梅花新聞網／ 宋秉忠/台北報導

台南市衛生局持續稽查<a href='/search/tagging/2/蘇丹紅' rel='蘇丹紅' data-rel='/2/222973' class='tag'><strong>蘇丹紅</strong></a><a href='/search/tagging/2/辣椒粉' rel='辣椒粉' data-rel='/2/223343' class='tag'><strong>辣椒粉</strong></a>，已在全市3家食品原料行下架近150公斤。圖/中央社

蘇丹紅食安危機不斷延燒，但食安主管機關衛福部反應慢半拍，事發多日，光是清查上游供應商流向，就要一個月的時間，還有，邊境查獲問題原料竟然退貨不銷毀，以致源頭管制淪為笑話。難怪，民眾談到蘇丹紅事件，首先就認為政府要負最大責任。

2月初，蘇丹紅食安個案連環爆，拖了一個月，行政院長陳建仁才在輿論的壓力下承諾，一個月內查清問題產品的流向，衛福部長薛瑞元先是拍胸脯說沒問題，隨後又改口稱，光是追查上游供應商就要一個月的時間，而且還需要供應商「自查」、「配合」。

至於蘇丹紅製成品的流向，薛瑞元竟然推說，由於國人愛吃辣，產品種類複雜，追查困難。此話一出，輿論嘩然。

還有就是蘇丹紅的邊境檢驗，原來是抽查，發現問題原料或產品後，只是退貨而不銷毀，這也是津棧公司虛設多家公司，把退貨重新包裝後再進口，跟邊檢大玩躲貓貓遊戲的原因；後來，也是在輿論的壓力下，邊檢才採取百分之百的檢驗，並銷毀問題產品和原料。

義美總經理高志明13日指出，辣椒粉添加蘇丹紅，只因為不到100個人的貪圖個人利益，讓台灣所有2300萬人陷入餐食消費的惶恐，也讓下游食品業者、餐飲業者、攤商，造成數十億元的損失；他呼籲政府相關單位，應負責任面對問題、儘速徹底解決問題，禁絕惡意源頭，並應懲處出事的廠商。

而據Quickseek的調查，蘇丹紅食安事件持續引發民眾廣泛關切與討論，光是2月7日至3月11日不到一個月的時間裡，討論就有18.5萬筆，而且負面聲量是正面聲量的3.5倍。

至於誰要為蘇丹紅事件負責？民眾一面倒說：政府！

梅花新聞網

蘇丹紅 辣椒粉

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