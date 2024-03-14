志祺七七稱「蘇丹紅風險有限」 作家小生打臉：毒物不會做人體實驗

「蘇丹紅」風暴延燒，這種原本用於增色的工業染料，具有潛在致癌性，被列為「第三級致癌物」，以往已禁用於食品，卻被不肖業者摻進辣椒粉中，造成台灣民眾再次對食安問題憂心。但視覺設計師出身的百萬Youtuber「志祺七七」前(12)日卻在討論「蘇丹紅」的影片中多次強調「蘇丹紅」風險有限，「大家或許可以稍微放心一點點」，引起網友在PTT炸鍋。

Youtuber志祺七七在以「八方雲集、海底撈都中標！台灣的蘇丹紅風暴到底有多嚴重？」為標題，在YT影片中討論起近日的蘇丹紅風暴，除了先解釋蘇丹紅到底是什麼，若吃下肚了該怎麼辦之外，討論中也引用國際癌症署說明它是第三級致癌物，指出根據現有的資料，無法證實蘇丹紅會致癌，「包含咖啡、茶都被歸類在這個類別當中」，但也不代表蘇丹紅完全沒有風險。

「志祺七七」並引述林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海的說法，表示蘇丹紅在人體中被分解為胺類化合物時，就可能變成第二級致癌物，「動物實驗有致癌風癌，但人體致癌的科學證據很薄弱，應該不會有立即性的影響。」所以目前學者都認為「蘇丹紅風險有限，不需太過擔心」。

「志祺七七」談及若吃到蘇丹紅該怎麼辦時，引用樂生療養院的營養室主任建議說法，認為可多吃有助肝臟代謝的營養劑和抗氧化劑，例如青花菜、水果、堅果或益生菌等，「都是不錯的選擇」。他更表示，若不想吃到含蘇丹紅的食品，外食時可在挑選店家、或儘量不吃顏色過於鮮艷或過於廉價的食品，也不要只選擇特定的食物或特定的品牌，可能比較能吃得安心。

「志祺七七」在影片結束前總結觀點說，因為「查過所有資料」，「蘇丹紅最多就算是可能致癌物質，目前沒有相關的研究可以證實它有立即性的危險，所以大家或許可以稍微放心一點點」。

作家小生昨(13)日針對志祺七七的說法，在臉書上表示：「這個說法很有問題」，因為他查詢的結果，「蘇丹紅」在環境部化學物質管理署網站上，被歸類為「第四類毒化物」，與曾經發生毒奶粉事件的三聚氫胺歸屬於同一類，他再三強調，「蘇丹紅」是屬於「工業用染料」，因為「沒有人會拿已知有毒的東西去做人體實驗」，所以才不會有研究證實蘇丹紅有立即的危險性，他認為志祺七七的說法就像「人一生可以喝一次岩漿」一樣。

國民黨立委謝龍介的姪子謝克洋，昨晚也在臉書發文反駁志祺七七的邏輯，表示：「也沒有相關研究證實食糞有立即危險性，所以吃大便也沒關係，可以稍微放心一點點」。他還批評：「能跪舔執政黨到這種程度，靠著噴一堆沒營養的知識給各位死忠的支持者，吃黨的奶水壯大自己的事業，真的是相當的不容易啊！」。

PTT網友也對志祺的影片表示：「為何不直接示範吃蘇丹紅沒問題？」、「政府播經費了嗎？」、「標準流程，出來洗地了」、「我ok，你先吃」、「他是化學專家還是毒物專家？」、「發這種幹片都不會害臊欸，難怪賺大錢」、「應該放一個狂吃蘇丹紅十分鐘的彩蛋來支持自己的論點」。