蘇丹紅食安燒出逾20萬聲量！頂呱呱停供胡椒粉、錢都下架沙茶醬 網認1調味料：大家都吃到

image source:翻攝FB／（左）頂呱呱TKK、（右）錢都涮涮鍋 直營粉絲團

文／姜雅馨

蘇丹紅食安問題延燒，從辣椒粉、咖哩粉、胡椒粉到沙茶醬都遭受波及，許多消費者也擔心自己買到不合格的調味料。除了昨（11）日三媽臭臭鍋搶先宣布停售麻辣鍋及提供加辣服務後，連鎖速食店頂呱呱、連鎖小火鍋錢都也針對蘇丹紅做出對應政策。（延伸閱讀：三媽臭臭鍋開蘇丹紅第一槍！停售麻辣鍋、不給加辣 加盟店用「金福華沙茶醬」下架換廠商）

頂呱呱、錢都送驗胡椒粉、沙茶醬！待食品安全無虞才提供產品

頂呱呱日前在官網公告，原物料供應商已提供相關檢驗報告佐證，目前皆無檢出蘇丹紅原料，為了讓消費者食用安心，頂呱呱針對可能有疑慮之品項自行送驗，「即日起『胡椒粉及部分商品』暫停供應，待自行檢驗報告合格後會再另行公告恢復。」

錢都則在11日發出聲明啟事，說明原料與生鮮食材配合廠商每季皆需提供檢驗證明，維護消費者食安權益，「近日台灣社會爆發蘇丹紅事件，錢都第一時間即要求各原物料廠商主動送檢。等待檢驗報告出爐期間，錢都預防性下架鼎醬沙茶醬及相關產品，即日起將不再提供，待確認所有物料無安全疑慮後，再恢復供應。」

▲頂呱呱針對蘇丹紅事件發出聲明回應。

iamge source:翻攝頂呱呱官網

▲錢都針對蘇丹紅事件發出聲明回應。

iamge source:翻攝錢都餐飲連鎖企業官網

沙茶醬捲入蘇丹紅風暴！網認使用普遍：大部分都會中

面對沙茶醬陷入蘇丹紅食安風暴，有PTT網友以「沙茶醬中是不是=大家一定都吃到？」為題發文，透露儘管吃火鍋不用沙茶醬，但其他外食添加無法避免，好奇沙茶醬摻有蘇丹紅原料，是否等於大家都吃到了。

有網友對此認同，「大部分都會中」、「除非你100%不吃外食，不然沒有不吃沙茶這種事，你一定有吃到你不知道而已」、「很常見的調味料不加根本沒味道，你也不會吃，連素食都吃得到了」、「自助餐有些炒菜就加沙茶...」、「鍋燒八成都會加吧」、「魷魚羹幾乎也會加沙茶」、「很多炒飯炒菜都嘛會炒沙茶醬爆香才會有香氣」、「砂鍋魚頭的店家不知道用了多少」、「有沒有想過吃辣又吃沙茶的人的感受」、「從沒吃過沙茶醬的台灣人應該很少吧」，還有鄉民指出「不吃沙茶也還有白胡椒，這波根本全台中」、「胡椒影響很廣，油炸物還有餃子、包子，一大堆都會用胡椒」、「胡椒比沙茶更難防吧」、「沙茶的確有些人不會吃，但胡椒很難迴避」。

此外，也有少數網友留言，「身邊少數看有人不沾醬吃」、「外食又不是都會加沙茶醬」、「我火鍋最近都用胡麻醬、味噌醬，很久沒用沙茶醬了，可能年紀大」、「真的要大家都中，鹽吧」、「原型食物+調味單純才安全」。

iamge source:示意圖／pexels

蘇丹紅燒出逾20萬筆聲量！八方雲集、金福華輸入毒辣椒粉成話題

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「蘇丹紅」近一個月聲量趨勢，3月5日八方雲集被爆出使用蘇丹紅辣椒粉製作成韓式餡、紹辣醬，新北市衛生局前往該公司稽查，去（2023）年12月進貨4,104公斤韓式粗辣椒粉現場均無存貨；此外，海底撈購入津棧進口紅辣椒粉製成血旺調味料，目前均已退回總公司並更換供應商，網路聲量累積20,421筆。

3月11日，除了津棧先前進口蘇丹紅辣椒粉黑歷史曝光，金福華遭高雄市衛生局指出從津棧進口8,988公斤蘇丹紅辣椒粉，南投縣衛生局到場稽查，現場庫存僅剩13.22公斤，其餘均製成沙茶醬等55項產品出貨。一開始傳出藝人廖峻代言「福華牌沙茶醬」出包，但金福華當日澄清受汙染產品為福寶牌系列產品、川味麻辣醬，若消費者對於其他產品仍有疑慮，可做退換貨處理，網路聲量累積34,875筆。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年02月11日至2024年03月11日。