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檢抗告成功 蘇丹紅2負責人收押

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導
龍海同記食品公司負責人李彥廷涉嫌進口「蘇丹紅辣椒粉」，昨天遭拘提後聲請提審，法官認為警方逮捕違法，深夜10時許當庭釋放，今羈押庭裁定羈押禁見。記者張議晨／攝影
龍海同記食品公司負責人李彥廷涉嫌進口「蘇丹紅辣椒粉」，昨天遭拘提後聲請提審，法官認為警方逮捕違法，深夜10時許當庭釋放，今羈押庭裁定羈押禁見。記者張議晨／攝影

高雄檢調追查蘇丹紅辣椒粉源頭，聲押龍海同記負責人李彥廷、津棧國際負責人吳正言等人，均被法院裁定交保候傳，檢方不服、提起抗告，經高雄高分院撤銷發回，昨雄院裁定李、吳羈押禁見，李彥廷不服，當庭向法官表示會提抗告。

李彥廷、吳正言八日搜索時遭拘提，十日凌晨獲法院裁定八十萬、廿萬交保，前天衛生局、調查局等單位傳喚兩人，李彥廷手機卻關機，吳女失聯，雄檢發出拘票，當天中午先拘提李彥廷到案，吳正言則自行至衛生局報到。

李彥廷主張警方未提示拘票「正本」，直到他到三民二分局，才看到拘票正本，拘提過程不合法，聲請提審後，法院認定逮捕違法，當庭釋放，不過自由十四小時後，仍被裁定羈押禁見。

李、吳先後遭羈押，雄檢發聲明，警方是依檢察官指揮拘提，並於攔查時明確提示拘票照片，且在李男同意下，未上戒具一同回到分局，經提示拘票正本後完成拘提程序，檢警逮捕並無違法，法官裁定與實務做法不符，深感遺憾。

李彥廷在台灣、大陸成立「龍海同記食品」，並以親友名義，成立津棧、佳廣、杰展、龍海同記、玉記昌、初衣食伍素食、廣元、釜山、鼎記、海順、淞鋒公司；九家登記在高雄市苓雅區建華街二六三、二六五號，二家登記在鳳山區文龍東路、大樹區中興南路。

檢調查出，十一家公司實際都由李彥廷掌控，本月一日搜索津棧、佳廣兩公司，帶回李彥廷及妻子兩人，複訊後請回。李彥廷與妻子請回後，七日即辦妥離婚，解掉銀行定存，遭質疑脫產。

檢調查出，李彥廷先在大陸初步加工辣椒粉，再透過台灣公司進口，抽驗違規退運後，再以其他公司名義進口，檢調還查扣一份記錄每家公司被抽驗次數及違規比例，認定李彥廷早知辣椒粉含蘇丹紅成分。

八日檢調再次搜索，拘提李彥廷、吳正言等四名被告，另傳五名證人，複訊後聲押李彥廷、吳正言及謝姓品管等三人，三人獲交保，雄檢抗告後成功羈押李、吳兩人，謝女擇期重開羈押庭。

蘇丹紅 辣椒粉

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