蘇丹紅延燒 高志明：政府應源頭禁絕

蘇丹紅風暴延燒，義美總經理高志明昨天指出，辣椒粉添加蘇丹紅的事件，只因為不到一百個人的貪圖個人利益，讓台灣兩千三百萬人陷入餐食消費的惶恐。高志明呼籲，政府相關單位應負責任面對問題、盡速徹底解決問題，禁絕惡意源頭，但是他並不贊同大量、不斷擴大範圍檢驗。

國民黨立法院黨團昨天要求衛福部長薛瑞元和食藥署長吳秀梅負起政治責任，不要神隱；黨團副書記長王鴻薇也點名衛福部次長王必勝於一周內解決問題，「不然就滾蛋。」

國民黨團書記長洪孟楷質疑，國內食安已經全面淪陷，薛瑞元抱著「待退老兵」的心態，在五二○前數饅頭過日子？不只薛瑞元開始神隱，必須要為蘇丹紅系統性食安風暴負起責任的吳秀梅也不知在哪裡？蔡英文總統、總統當選人賴清德有針對蘇丹紅事件公開發表過看法嗎？

高志明在臉書發表看法指出，這次風暴主要是因為台灣生產的辣椒量不足以供應、滿足全年度所需，而中國大陸生產的新鮮辣椒價格只有台灣的百分之廿至廿五，辣椒產季集中且量多，必須要乾燥保存，但在烘乾後顏色會變為「暗紅色」，完全不符合菜肴的「色、香、味」首重之色，所以有人蓄意違法加入蘇丹紅。

高志明說，多年來他堅信「檢驗是科學，但是抽樣是藝術」，數噸或數十噸的原料、產品，抽樣只有幾十公克，檢驗合格並不代表所有同批原料、產品，保證全部合格，檢驗也會用到很多化學品及有毒物質，還會有「有毒廢棄物」的產生，被一般人所忽略。

高志明指出，若政府官員、銷售通路、餐廳，不斷要求上游業者提供「無蘇丹紅」的檢驗證明，就可能會釀成十多年前，超市貼滿產品「無塑化劑」證明一樣的無效用景況。

此外，高志明表示，期望掌握行政權的官員能夠聽得進去，嚴格執行「源頭禁絕」，願意接近地氣、了解真相，落實真正有效規範，就有可能減少檢驗、汙染，才是根本之道。