台南稽查3食品行蘇丹紅青辣椒粉 下架近150公斤
台南持續稽查蘇丹紅青辣椒粉，市府衛生局今天表示，已在全市3家食品原料行下架近150公斤。
台南市政府衛生局今天發布新聞稿指出，台南市名响商行、豪星商行及銘勝企業公司等3家食品原料行，購買濟生公司使用保欣企業公司進口蘇丹紅青辣椒粉製成產品。
衛生局表示，名响商行及豪星商行設址同處，去年12月27日起購買4批產品，進貨「椒鹽粉-600G」960盒、「椒鹽粉-A新瓶40g」705瓶、「特A白胡椒粉-600g」2430盒，現場下架80盒及5罐，總重48.2公斤。
銘勝企業公司今年1月18日進貨「特A白胡椒粉-600g」150盒，現場下架此批140盒及不同批25盒，總重99公斤。
衛生局人員說，將持續加強查核，追蹤產品流向，且令業者回收下架，依法辦理，以維民眾食安權益。
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