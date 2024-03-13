進口蘇丹紅李彥廷羈押禁見 律師將抗告：違法逮捕也要訴究

龍海同記食品公司負責人李彥廷涉嫌進口「蘇丹紅辣椒粉」，檢方複訊後聲押李彥廷及李的大姨子吳女、謝姓品管等3人，均被法院交保，檢方不服提起抗告，高雄高分院昨撤銷發回，雄院今重開羈押庭，裁定李羈押禁見，吳女、謝女訂於下午開庭。李彥廷不服羈押裁定，當庭表示將請律師提起抗告。

全案昨還發生插曲，上午衛生局聯繫不上李彥廷，也未現身住居所，檢方擔心李失聯，急發拘票逮人，三民二警分局中午12時許，在三民區褒忠街找到剛離開前妻家中的李男，將他帶回。

但李彥廷反控警方限制他行動時，並未出示拘票「正本」，直到抵達分局後他才看到拘票，逮捕程序不合法，委請律師提審，昨晚10時許法院開庭後，認定警方逮捕違法，裁定李彥廷當庭釋放。

今李彥廷委任律師林石猛步出法院，對於羈押結果表示尊重，但昨天李彥廷遭警方違法逮捕，限制人身自由，將與家人討論後，另對執法人員訴究。

李彥廷被控在大陸成立「龍海同記公司」，在農村收購辣椒粉初次加工，因大陸進口辣椒粉過去僅在邊境「抽驗」，非百分百查驗，他另在台灣以親友名義成立多家公司，藉各公司相互掩護進口，鑽抽驗漏洞。

本月8日檢調搜索後，帶回李彥廷、李的大姨子吳女（津棧負責人）及謝姓、章姓員工（李的二嫂），檢方複訊後，章女10萬元交保，李彥廷3人聲押未獲准，檢方抗告成功後，今法院裁定李彥廷羈押禁見。

雄院表示，本案尚有其他人員及相關證據待查，李男有勾串、湮滅證據可能性，故有羈押原因，經權衡人身遭拘束的不利益及刑事司法權有效行使之公益後，為確保刑事訴追程序順利進行，當庭諭知收押禁見及禁止受授物件。