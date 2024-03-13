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台南3家業者誤用蘇丹紅辣椒粉 衛生局下架147.2公斤
含致癌物蘇丹紅色素食安風暴持續延燒，台南市衛生局今再公布，台南市名响商行、豪星商行及銘勝企業有限公司等3家業者，向濟生公司購入問題椒鹽粉及特A白胡椒粉等產品 ，衛生局獲報派員前往稽查，共下架約147.2公斤，目前正進行回收相關產品中。
衛生局指出，接獲北市政府衛生局通知南市名响商行、豪星商行及銘勝企業有限公司購買濟生公司問題辣椒粉，經查名响商行及豪星商行設址同處，自去年12月27日起購買4批產品，包含椒鹽粉960盒、椒鹽粉-A新瓶705瓶、特A白胡椒粉2430盒，現場下架80盒及5罐，總計下架48.2公斤。另外，銘勝企業有限公司今年1月18日進貨特A白胡椒粉150盒，現場下架該批140盒及不同批25盒，總計99公斤。
衛生局表示，目前已要求業者回收相關問題產品，後續將加強查核，倘查有違法情事，即依法處辦，以維護民眾食的安全，同時呼籲民眾多吃原形食物，避免過多調味，購買辣椒粉產品時，要注意氣味及顏色，優先選擇信譽良好，外觀顏色自然，不要選擇太過鮮豔、價格過低或來源不明的產品。
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