台南3家業者誤用蘇丹紅辣椒粉 衛生局下架147.2公斤

含致癌物蘇丹紅色素食安風暴持續延燒，台南市衛生局今再公布，台南市名响商行、豪星商行及銘勝企業有限公司等3家業者，向濟生公司購入問題椒鹽粉及特A白胡椒粉等產品 ，衛生局獲報派員前往稽查，共下架約147.2公斤，目前正進行回收相關產品中。

衛生局指出，接獲北市政府衛生局通知南市名响商行、豪星商行及銘勝企業有限公司購買濟生公司問題辣椒粉，經查名响商行及豪星商行設址同處，自去年12月27日起購買4批產品，包含椒鹽粉960盒、椒鹽粉-A新瓶705瓶、特A白胡椒粉2430盒，現場下架80盒及5罐，總計下架48.2公斤。另外，銘勝企業有限公司今年1月18日進貨特A白胡椒粉150盒，現場下架該批140盒及不同批25盒，總計99公斤。