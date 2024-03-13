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蘇丹紅延燒到國軍 藍要衛福部長下台

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨立院黨團13日呼籲政府加速追查蘇丹紅，衛福部官員都要下台負責。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
國民黨立院黨團13日呼籲政府加速追查蘇丹紅，衛福部官員都要下台負責。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

蘇丹紅危機已經延燒1個月，衛福部至今尚未查完流向，部長、次長與食藥署長應請辭下台！」國民黨立委洪孟楷13日痛批，蘇丹紅事件至今政府仍要1個月才能解決，連國軍都中標，但政府處理態度消極，官員應該下台。藍委王鴻薇呼籲1周內解決，且還要關注監所犯人是否也吃到蘇丹紅。

看守也要負政治責任

洪孟楷指出，蔡政府過去強調「食安五環」，如今蘇丹紅的系統問題卻顯示食安把關全面失靈、缺少來源監控，是「食安無環」。另外，總統蔡英文與準總統賴清德近日的臉書發文，也沒有針對蘇丹紅事件有清楚表態，彷彿與國人活在平行時空，但如今蘇丹紅爆不完，全台幾乎淪陷，不禁質疑還有什麼調味料可以吃？

「食安沒有空窗期，官員不該數饅頭到520下台！」洪孟楷呼籲食藥署長吳秀梅、衛福部長薛瑞元立刻下台，為蘇丹紅系統性食安事件負起政治責任。藍委許宇甄也說，陸軍後勤指揮部的沙茶醬也中標，今年也是第一年的1年期兵役，這樣如何使家長放心讓小孩到部隊服役？

引蔡英文的話打臉

國民黨立委鄭正鈐直言，2017年就有在鹹鴨蛋中查獲蘇丹紅，如今許多攤販都在攤位中標示「暫不提供加辣選項」，但除了辣椒粉，椒鹽粉、咖哩粉、滷味、火鍋等食品的調味料都中標，行政院拖到11日才召開專案報告，並說1個月內查完，「還要一個月？人民已經等不下去了！」鄭正鈐呼籲儘速調查。

「蔡英文2014年臉書貼文批評馬政府不重視食安，如今自己卻在裝睡？」王鴻薇說，當時蔡英文還說：「食安問題不分藍綠，單一地方政府無法全面稽查管理，否則何必成立食安辦、召開國安會議？中央政府若有隱匿拖延扯後腿，這樣的政府有什麼存在價值？」她要將這段話完整的還給蔡英文。

監獄也要顧食安

王鴻薇呼籲，1周內將蘇丹紅事件清查完畢，否則薛瑞元、吳秀梅與衛福部次長王必勝都要下台；另外，也要關注受刑人食物是否也有蘇丹紅流入。最後，王鴻薇直言，雖然司法獨立，但法官卻未收押蘇丹紅廠商而是交保，結果該廠商馬上失聯且火速離婚，讓外界擔心無法追查蘇丹紅來源，需更注意。

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蘇丹紅 辣椒粉

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