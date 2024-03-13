聽新聞
test
0:00 / 0:00

進口蘇丹紅辣椒粉 李彥廷：不排除塑袋曬太陽汙染

聯合報／ 記者張議晨蔡晉宇／連線報導
龍海同記食品公司負責人李彥廷因失聯今被檢警拘提到案，但他指控警方僅拿翻拍拘票將他逮捕，聲請提審後法官認定逮捕違法當庭釋放。記者張議晨／攝影
龍海同記食品公司負責人李彥廷因失聯今被檢警拘提到案，但他指控警方僅拿翻拍拘票將他逮捕，聲請提審後法官認定逮捕違法當庭釋放。記者張議晨／攝影

龍海同記食品負責人李彥廷被控進口蘇丹紅辣椒粉，檢方複訊後聲押李男及大姨子吳女，兩人各以八十、廿萬元交保；昨天檢調再傳喚兩人卻聯繫不上，中午警方拘提李男到案，吳女聽聞李男遭拘，隨即到衛生局報到。不過，李反控警方拘提未出示拘票「正本」，拘提程序不合法，委請律師提審。法官認為警方違法逮捕，開庭約四十五分鐘後裁定當庭釋放。

李彥廷昨晚委由律師林石猛、林楷發出聲明表示，獲得法院交保釋放後，並無任何違反具保、抗傳之情事，更無逃亡或串證，均配合司法偵辦；關於驗出蘇丹紅一事則表示，不排除塑料袋曬太陽產生的交叉汙染。

檢方查出，李彥廷在大陸成立「龍海同記公司」，在農村收購辣椒粉初次加工，因大陸進口辣椒粉過去僅在邊境「抽驗」，非百分百查驗。

本月八日檢調搜索後，帶回李彥廷、李的大姨子吳女（津棧負責人）及謝姓、章姓員工（李的二嫂），檢方複訊後，章女十萬元交保，李彥廷三人聲押，但法院認為相關證物已查扣，僅以八十萬、廿萬元交保。

檢方不服提起抗告，昨天傍晚高雄高分院撤銷發回地院更裁，今天上午將重開羈押庭。

蘇丹紅 辣椒粉

延伸閱讀

蘇丹紅風暴延燒 交保後失聯？津棧負責人說話了

使用津棧蘇丹紅辣椒粉做產品 南投回收13萬公斤

蘇丹紅案津棧負責人80萬元交保…雄檢抗告成功！二審撤銷原裁定

進口蘇丹紅辣粉交保失聯 主嫌遭逮反控警拿「翻拍拘票」程序違法

相關新聞

「蓄意添加」違規品 將銷毀不准回收

蘇丹紅食安風暴延燒，調查發現，津棧國際實際負責人李彥廷向中國大陸農村收購辣椒粉原料，再賣給以親友名義在台灣成立十家公司，...

追蘇丹紅 擴及調味粉、醃肉粉

蘇丹紅風暴持續擴大，台中市食安處昨公布，北市濟生公司購入新北保欣企業從中國進口的問題青辣椒粉，製成椒鹽粉及特Ａ白胡椒粉，...

躲過蘇丹紅 小磨坊被驗出農藥克美素

蘇丹紅辣椒粉風暴席捲全台，辛香料知名品牌「小磨坊」因自家檢驗未受影響，還被網友譽為「良心公司」，但台北市衛生局昨公布新一...

進口蘇丹紅辣椒粉 李彥廷：不排除塑袋曬太陽汙染

龍海同記食品負責人李彥廷被控進口蘇丹紅辣椒粉，檢方複訊後聲押李男及大姨子吳女，兩人各以八十、廿萬元交保；昨天檢調再傳喚兩...

觀察站／蘇丹紅老問題 把關系統全破功

蘇丹紅風暴爆發迄今，政府處理可說荒腔走板，行政院食安辦把蘇丹紅跟咖啡與茶風險相提並論，而主管機關食藥署竟以「國人普遍吃辣...

中市7年前 蛋黃酥驗出蘇丹紅

蘇丹紅辣椒粉事件愈演愈烈，但這並非台灣首次爆發蘇丹紅食安風波，早在二○一七年台中市衛生局就曾在市售蛋黃酥驗出蘇丹紅，環保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。