進口蘇丹紅辣椒粉 李彥廷：不排除塑袋曬太陽汙染

龍海同記食品負責人李彥廷被控進口蘇丹紅辣椒粉，檢方複訊後聲押李男及大姨子吳女，兩人各以八十、廿萬元交保；昨天檢調再傳喚兩人卻聯繫不上，中午警方拘提李男到案，吳女聽聞李男遭拘，隨即到衛生局報到。不過，李反控警方拘提未出示拘票「正本」，拘提程序不合法，委請律師提審。法官認為警方違法逮捕，開庭約四十五分鐘後裁定當庭釋放。

李彥廷昨晚委由律師林石猛、林楷發出聲明表示，獲得法院交保釋放後，並無任何違反具保、抗傳之情事，更無逃亡或串證，均配合司法偵辦；關於驗出蘇丹紅一事則表示，不排除塑料袋曬太陽產生的交叉汙染。

檢方查出，李彥廷在大陸成立「龍海同記公司」，在農村收購辣椒粉初次加工，因大陸進口辣椒粉過去僅在邊境「抽驗」，非百分百查驗。

本月八日檢調搜索後，帶回李彥廷、李的大姨子吳女（津棧負責人）及謝姓、章姓員工（李的二嫂），檢方複訊後，章女十萬元交保，李彥廷三人聲押，但法院認為相關證物已查扣，僅以八十萬、廿萬元交保。

檢方不服提起抗告，昨天傍晚高雄高分院撤銷發回地院更裁，今天上午將重開羈押庭。